WTA - Miami Open 2018, il programma di mercoledì

Ultimi due quarti, a livello femminile, a Miami. Jelena Ostapenko, regina a Parigi lo scorso anno, culla propositi d'impresa. Contro-pronostico, affronta Elina Svitolina. La superficie favorisce l'ucraina, capace in stagione di fregiarsi di due titoli - Brisbane e Dubai. La lettone, di contro, è al primo scatto, dopo una partenza in difetto. A Indian Wells, scivolone con la Martic, qui sprazzi di "vecchia" Ostapenko, soprattutto nell'incontro di ottavi con Petra Kvitova. Esiste un unico precedente: a Wimbledon, nel 2017, 63 76 per Jelena. Sulla Svitolina, come detto, pochi dubbi. Approccio con la Osaka, campionessa al BNP Paribas Open, conferma di ritorno con la Gavrilova, infine attestato di livello con la Barty.

Il match tra Ostapenko e Svitolina è in agenda alle 18 ora italiana, nella notte, invece, incrocio americano tra Venus Williams e Danielle Collins. Poco da aggiungere sulla carriera, strabiliante, di Venus, in grado a 37 anni di mantenersi al vertice. Contatto con la corrente annata piuttosto morbido, qualche partita per ritrovare le giuste coordinate. A IW, primo squillo, Williams a un passo dalla finale. Trova la Collins - titolo a Newport Beach - sorpresa nel 1000 da poco in archivio. Quarto turno e stop con Carla Suarez. A Miami, la partenza addirittura dal labirinto di qualificazione. Nel suo percorso, successi pesanti - Vandeweghe e Puig.

Il programma

Stadium Starts At 10:45 Am

1:00 Pm

QF (6) Jelena Ostapenko VS (4) Elina Svitolina

Not Before 7:00 Pm

QF (8) Venus Williams VS (Q) Danielle Collins