ATP Miami Open 2018 - Si completano i quarti

Il tabellone maschile si allinea a livello di semifinale. Non prima delle 20, ora italiana, Pablo Carreno Busta prova ad invertire la rotta con Kevin Anderson. Il sudafricano guida 4-0 la rivalità, di recente tre set a Indian Wells - decisivo il prolungamento del terzo, favorevole a Anderson. Carreno approda al match dopo una convincente vittoria con il connazionale Verdasco, ma parte ovviamente in difetto contro un avversario più pronto e abituato alla superficie. In stagione, Anderson vanta il titolo di New York e la finale di Acapulco, testimonianza di fiducia e momento. A IW, stop ai quarti con Borna Coric.

Nella sessione serale - le 24 in Italia - spazio a un possibile favorito, Alexander Zverev. Semifinale a Acapulco, qualche intoppo di troppo nel cammino verso la grandezza. Designato come futuro n.1, il teutonico deve mettere un primo punto alla sua stagione, ribadire il suo status. L'affermazione con Kyrgios - in precedenza tre set con Medvedev e Ferrer - può fungere da trampolino. Sulla strada di Zverev si pone Coric, a un passo dall'atto ultimo a IW - KO con Federer. Firma prestigiosa con un altro Next Gen, Shapovalov. Coric non è ancora completo in un contesto rapido, ma migliora a vista d'occhio, deve sfruttare le aperture del rivale. Due incontri in archivio tra i due, sigillo croato. Nel 2017, all'US Open, urrah in quattro di Borna.

Il programma

Stadium Starts At 1:00 Pm

Not Before 3:00 Pm

QF (16) Pablo Carreno Busta VS (6) Kevin Anderson

7:00 Pm

QF (4) Alexander Zverev VS (29) Borna Coric