Atp Miami, Del Potro rimonta Raonic ed è in semifinale

Non accenna a fermarsi la corsa di Juan Martin Del Potro. Il giocatore argentino, reduce dalle vittorie nei tornei di Acapulco e Indian Wells, raggiunge la semifinale anche nel Master 1000 di Miami, al termine di un match estremamente serrato contro il canadese Milos Raonic. Successo in rimonta per il gigante di Tandil, che perde il primo set per 7-5, ma fa poi suoi i due tie-break successivi, in attesa di sfidare l'americano John Isner al prossimo turno.

La seconda semifinale del torneo di Miami 2018 si disputa in sessione serale. Incontro che segue i turni di servizio, perchè entrambi i giocatori sfruttano bene la prima e il primo colpo dopo la battuta (generalmente il dritto). Raonic è in crescendo di condizione, mentre Del Potro appare stanco dopo le fatiche delle ultime settimane. A suon di aces e vincenti si giunge fino al cinque pari nel primo set: qui il canadese rischia, sbagliando una volée di rovescio non impossibile, ma fa suo il game ancora una volta grazie al servizio. Nel gioco successivo è invece DelPo a fare harakiri, commettendo doppio fallo sulla palla break, che vale il primo set per Raonic, avanti dunque 7-5. Il canadese non cambia i suoi schemi nel parziale successivo, affidandosi ancora a servizio e dritto, ma mostrando qualche lacuna di troppo nei pressi della rete. Nel quinto gioco Raonic rischia ancora, ma se la cava con due aces consecutivi. Nel game successivo è lui a sprecare malamente una palla break importante, sotterrando in rete un facile rovescio. Sul 4-5 il canadese si ritrova a due punti del match, ma Del Potro non molla, si aggrappa alla partita e si issa fino al tie-break. Qui l'argentino sale di colpi, mentre il suo avversario cala improvvisamente, sbagliando un dritto non impossibile e uno smash al termine di uno scambio prolungato: 7-1 in favore di DelPo, che allunga la sfida al terzo.

Il giocatore albiceleste subisce però un calo di tensione in apertura del set decisivo, facendosi togliere immediatamente il servizio da Raonic, a segno di dritto, ma incapace di confermare il break (passato due volte dall'avversario). L'incidenza della battuta cala drasticamente, perchè anche nei due successivi games giungono altrettanti break, con il canadese che ancora una volta non riesce a consolidare il vantaggio acquisito. Il match diventa spettacolare, Del Potro si salva due volte nel quinto gioco, nonostante appaia sempre più stanco, mentre Raonic ritrova la prima. Il testa a testa si prolunga, sul 5-5 pari l'argentino rimonta da 0-30 e si garantisce il tie-break, agguantato poi anche dal rivale. Ancora una volta, nel gioco decisivo, Raonic si scioglie, va sotto nel punteggio e diventa passivo, arrendendosi per sette punti a tre, con Del Potro che completa la sua rimonta con un dritto vincente. Per il trionfatore di Indian Wells semifinale con l'americano John Isner.

Del Potro (5) - Raonic (20) 5-7 7-6(1) 7-6(3)