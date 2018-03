WTA - Miami Open 2018, le semifinali femminili

Le due semifinali femminili sono in programma quest'oggi a Miami. La prima, sul campo centrale, in sessione diurna - il via alle 13 ora locale, le 18 in Italia. L'incrocio più atteso, Victoria Azarenka affronta Sloane Stephens. Una nobile di ritorno, una tennista chiamata alla definitiva consacrazione. Secondo torneo per Vika, fermata proprio dall'americana a IW. Attestato di qualità a Miami, cinque vittorie, cammino tortuoso fin dall'alba della competizione con Catherine Bellis. Ai quarti il sigillo con Karolina Pliskova, in precedenza assolo con Aga Radwanska. Profili differenti, un unico comune denominatore, la voglia di primeggiare della bielorussa.

A IW, come detto, W Stephens, la prima al cospetto di Vika in quattro partite. Prima del Miami Open, tre soli successi dal trionfo all'US Open del 2017. Il 2018 dell'americana può decollare qui, il percorso è di spessore. Due vittorie in sequenza con Muguruza e Kerber, espressione perfetta del potenziale della 25enne della Florida.

Non ci sono precedenti, invece, tra Ostapenko e Collins. Lo scorso anno, prima firma sul veloce per la lettone a Seoul. Uno slam in bacheca - a Parigi - un'ascesa da confermare oltre il rosso. Approccio con la corrente annata modesto, solo un quarto a San Pietroburgo. Miami è però oasi di ristoro, Kvitova e Svitolina ai piedi di Jelena. Chirurgica nel domare l'ucraina, solida di testa e braccio, attende Danielle Collins, proveniente dal labirinto di qualificazione. Sette successi, l'ultimo con Venus Williams. Poco da perdere, scheggia impazzita.

Il programma

Stadium Starts At 1:00 Pm

SF (WC) Victoria Azarenka VS (13) Sloane Stephens

Not Before 9:00 Pm

SF (6) Jelena Ostapenko VS (Q) Danielle Collins