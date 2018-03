Atp Miami, Carreno Busta e Zverev in semifinale

Sono Pablo Carreno Busta e Alexander Zverev i semifinalisti della parte alta del tabellone di Miami edizione 2018. Gran risultato per lo spagnolo, testa di serie numero sedici del secondo Master 1000 stagionale, che in quarti la spunta al tie-break decisivo contro il sudafricano Kevin Anderson, al termine di una vera e propria battaglia. Più agevole la vittoria di Sascha Zverev, il tedesco che si aggiudica la sfida dei giovani contro il croato Borna Coric, già semifinalista a Indian Wells.

I primi a scendere in campo nel giovedì di Crandon Park sono Kevin Anderson e Pablo Carreno Busta. Il sudafricano mette subito in mostra i suoi colpi principali, servizio e dritto, ma deve già salvare tre palle break consecutive nel terzo game. Anderson si conferma più propositivo, ma anche più falloso del rivale, e sul 3-3 pari si ritrova di nuovo 0-40 (dopo un erroraccio di dritto). Stavolta il servizio non lo salva, e Carreno ottiene il break con un bel passante di dritto. L'asturiano consolida il vantaggio, trova soluzioni interessanti anche di rovescio lungolinea e chiude poi il set con il punteggio di 6-4, grazie a un servizio vincente. In apertura di secondo parziale Anderson si ritrova nuovamente in apnea, ma cancella con coraggio due palle break nel primo game ed è poi lui a sfruttare un passaggio a vuoto dello spagnolo, che cede il servizio quasi gratuitamente, con un doppio fallo a completare l'opera. Il sudafricano non trova però continuità, pasticciando a sua volta alla battuta e regalando al rivale il controbreak del 2-1.

Il match sembra svoltare definitivamente quando Anderson perde nuovamente il servizio, lanciando lo spagnolo sul 4-2. Più tranquillo l'asturiano, troppo nervoso il sudafricano. Sul 5-4 Carreno serve per la semifinale, sale 40-15, ha due match point a disposizione, ma se li vede cancellare da Anderson, anche grazie a un gran passante. Il sudafricano sfonda di dritto, approfitta di un momento di sbandamento del rivale e si riporta in linea di galleggiamento, prima di inanellare altri due games consecutivi e di portare la sfida al terzo, con l'aiuto di Carreno, che concede gentilmente il secondo turno di servizio consecutivo, con doppio fallo sulla palla break. Nel terzo set i due contendenti tornano a comandare al servizio, senza concedere occasioni di break: sul 4-4 Anderson rischia contro i passanti di Carreno, ma se la cava con un ace. Si giunge così al tie-break, in cui un nastro benevolo lancia il sudafricano, che si difende alla grande e cambia campo sul 4-2. Sul 6-5 Anderson ha a disposizione un match point, ma sparacchia malamente di dritto, mentre lo spagnolo chiude poco dopo, con un servizio che il rivale non riesce a controllare.

Carreno Busta (16) - Anderson (6) 6-4 5-7 7-6(6)

Svolgimento più lineare nel secondo quarto di finale di giornata, in cui si sfidano Alexander Zverev e Borna Coric, giocatori che si affidano alla prima di servizio e alla solidità nei colpi di rimbalzo. Dopo quattro games interlocutori, è il tedesco a prendere in mano la situazione, soprattutto di dritto, guadagnandosi due palle break consecutive e convertendo la seconda, venendosi a prendere il punto a rete con uno smash imperioso. Sascha sale così 4-2, mentre si susseguono i lunghi scambi da fondo campo. Il tedesco è più propositivo, comanda spesso di rimbalzo, mentre Coric si difende come può. Sul 5-4 e servizio Zverev non trema, tiene a zero il suo turno di battuta e fa suo il primo set con un ace. In apertura di secondo parziale, il croato è nuovamente in difficoltà al servizio, ma si salva grazie a un paio di splendidi rovescio e a un'ottima difesa sul forcing dell'avversario. Zverev concede invece le briciole alla battuta, mostra un gioco più vario, si avventura diverse volte nei pressi della rete e ha altre chances sul 3-3, con Coric che però non molla e rimane aggrappato alla partita. Il croato si arrende solo nel nono game: sotto 15-40, annulla un'altra palla break ma sbaglia di rovescio sulla seconda, mandando il tedesco a servire per il match. Il tedesco va a segno con un ace, poi si aggiudica uno splendido scambio con l'avversario a rete, e chiude con il punteggio di 6-4 6-4.

A. Zverev (4) - Coric (29) 6-4 6-4