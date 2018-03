WTA - Miami Open 2018: Stephens - Ostapenko, titolo in palio

Si chiude quest'oggi, a Miami, il torneo femminile. L'ultimo atto vede in campo Sloane Stephens e Jelena Ostapenko. Finale inattesa, stante la condizione delle due all'alba della competizione. Inattesa, non per questo meno nobile. Parliamo di due giocatrici in grado di esporre in bacheca un titolo Slam, di due tenniste in ascesa, pronte a prendersi una fetta di futuro. Non esiste alcun precedente, difficile quindi tracciare le coordinate del confronto. Stile diverso, questo sì. La Stephens va a caccia del punto, ha colpi definitivi, ama dominare la scena. La Ostapenko poggia i suoi risultati su un carattere straordinario. Non si arrende mai, accetta lotta e difficoltà, prolunga l'agonia, ribalta l'inerzia. Tende a regalare poco Jelena, ti costringe all'errore, ti porto sull'orlo del precipizio.

La lettone si presenta all'appuntamento con un ruolino perfetto, 10-0 il conto set. Il punto di rottura agli ottavi, il successo con Petra Kvitova come trampolino. Replica con la Svitolina, attestato di maturità con Danielle Collins, W secondo pronostico, con una pressione non da poco a schiacciare le spalle della 20enne di Riga. Qualche "fastidio" in più per la Stephens, costretta al terzo dalla Niculescu e dalla Azarenka. Un set in difetto con Vika, poi il graduale cambio della guardia, complice l'affanno della bielorussa, al secondo torneo dopo una lunga sosta. Prima del match con la Azarenka, doppio sigillo con Muguruza e Kerber. Principi diversi, la capacità di adattarsi alla rivale di turno, di cancellare ogni quesito.

Abbiamo citato, in apertura, il complesso approccio con la stagione corrente di Stephens e Ostapenko, diamo ora qualche numero. Prima di Miami, tre vittorie dallo scorso US Open per l'americana, quattro, nella corrente annata, per la lettone - primo titolo sul veloce a Seoul nel 2017. Scosse naturali, la maturazione, per entrambe, è in via di compimento. Manca qualche dettaglio per consolidare la posizione, Miami può essere teatro della definitiva consacrazione.

F (13) Sloane Stephens VS (6) Jelena Ostapenko