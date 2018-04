Davis Cup, il doppio lancia Germania e Croazia. Bene gli USA

Dopo l'equilibrio dei primi incontri di singolare, sono le sfide di doppio del sabato a rompere la parità nei quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Delusione azzurra a Genova, dove Simone Bolelli e Fabio Fognini si arrendono in tre set alla coppia francese, formata da Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert. Di livello superiore i transalpini, che dominano l'incontro dall'inizio alla fine, chiudendo in meno di due ore di gioco, con lo score di 6-4 6-3 6-1. Toccherà domani a Fognini dare il là alla rimonta dell'Italia di Barazzutti, nel primo singolare di giornata, contro Lucas Pouille. Mette la testa avanti anche la Croazia sul rosso indoor di Varazdin: Ivan Dodig e Nikola Mektic superano in quattro set il doppio kazako, composto da Timur Khabibulin e Aleksandr Nedovyesov. Dopo una partenza ad handicap, i croati hanno fatto valere il loro maggior tasso tecnico, aggiudicandosi la sfida al quarto parziale. Ora manca un punto ai balcanici, che cercheranno di archiviare la pratica con Marin Cilic, impegnato con Mikhail Kukushkin.

Doppio interminabile e spettacolare quello che si è disputato sulla terra rossa della Plaza de Toros di Valencia, tra spagnoli e tedeschi. Subito avanti di due set gli ospiti, con Tim Puetz e Jan-Lennard Struff in campo, poi rimontati da Marc e Feliciano Lopez, abili a trascinare la partita al quinto. Qui, tra occasioni da una parte e da un'altra, sono i tedeschi a spuntarla per 7-5, dopo oltre quattro ore di gioco. Domani Rafa Nadal apre la giornata contro Alexander Zverev, per forzare l'eliminatoria all'ultimo singolare. Tutto facile invece per gli Stati Uniti contro il Belgio a Nashville. Sul veloce indoor del Tennessee, gli americani sono infatti avanti 2-0 dopo la prima giornata, grazie alle vittorie di John Isner e Sam Querrey contro Joris De Loore e Ruben Bemelmans. Padroni di casa che possono chiudere la sfida e accedere alle semifinali già questa notte, quando è in programma il doppio. I risultati:

Italia - Francia 1-2 (Valletta Cambiaso ASD, Genova, terra rossa outdoor). Bolelli/Fognini - Herbert/Mahut 4-6 3-6 1-6.

Spagna - Germania 1-2 (Plaza de Toros de Valencia, Valencia, terra rossa outdoor). F. Lopez/M. Lopez - Puetz/Struff 3-6 4-6 6-3 7-6(4) 5-7.

Croazia - Kazakhstan 2-1 (Varazdin Arena, Varazdin, terra rossa indoor). Dodig/Mektic - Khabibulin/Nedovyesov 6-7(2) 6-4 6-4 6-2.

USA - Belgio 2-0 (Curb Event Center, Nashville, veloce indoor). Isner - De Loore 6-3 6-7(4) 7-6(8) 6-4. Querrey - Bemelmans 6-1 7-6(5) 7-5.