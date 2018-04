WTA Charleston, i risultati dei quarti

Julia Goerges batte per la quarta volta in carriera, la seconda sulla terra, Daria Kasatkina ed approda in semifinale a Charleston. Il successo segue quello conseguito con Naomi Osaka e proietta la teutonica tra le principali candidate al titolo. La partita si risolve in due parziali - 64 63 - la Goerges ha costantemente il comando - tecnico e mentale - della partita. Pronta reazione, quindi, dopo la parentesi negativa tra Indian Wells e Miami. Alle 19, ora italiana, la Goerges si gioca l'accesso alla finale con Anastasija Sevastova, reduce da una netta affermazione con Kristyna Pliskova. La ceca si accoda nel parziale d'apertura, salvo poi sciogliersi nel prosieguo della contesa. 64 60 per la lettone.

Lotta selvaggia tra Madison Keys e Bernarda Pera. Ad imporsi è la prima, al termine di una battaglia lunga tre set. La Keys ha il giusto spunto dal 55 del parziale decisivo ed evita l'ennesimo scivolone. Si tratta per Madison della seconda W al terzo, dopo quella maturata con la Arruabarrena. Ad attendere la 23enne di Rock Island, Kiki Bertens. L'olandese si impone con merito su Alizé Cornet - 62 75 - e fiuta ora una ghiotta occasione. Mai oltre il terzo turno nel 2018, può far saltare il banco.

I risultati