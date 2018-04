WTA Monterrey, Muguruza in finale

Quarta vittoria - sempre in due set - per Garbine Muguruza. A Monterrey, procede a passo spedito la spagnola, ora a un'incollatura dal titolo. Non riserva sorprese il confronto con la Bogdan. La nativa di Caracas è dominante nella fase iniziale, chirurgica poi quando la rumena prova a prolungare la partita. La Muguruza ha lo strappo giusto dal 55 e prosegue la sua avventura messicana. Alla Bogdan, non basta la netta crescita pallina alla mano palesata nel secondo.

A contendere il successo alla Muguruza, Timea Babos. L'ungherese sigilla la seconda affermazione al terzo, dopo quella conseguita con Naomi Broady. Avvio shock, la Vickery ha il controllo della partita nel set d'apertura. 6 giochi a 1, stordita Timea. All'alba del secondo muta l'inerzia, sale di colpi la magiara, tambureggiante, in fiducia. Doppio 62 e match in ghiaccio, occasione per firmare la prima vittoria in carriera con la Muguruza.

Sono infatti quattro i precedenti, tutti favorevoli a Garbine. Tre passaggi nel 2016, tra rosso e veloce, un unico denominatore. L'unico set conquistato dalla Babos a Mestre, in un torneo 50k, nel lontano 2011. La finale è in programma non prima delle 23.30 italiane sul campo centrale.