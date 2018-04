ATP Marrakech, due azzurri in campo

Ampio il contingente azzurro in Marocco. Siamo all'alba della stagione in rosso - si gioca anche a Houston - e l'Italia della racchetta si concentra sul 250 di Marrakech dopo l'amaro epilogo in Davis al cospetto della Francia. Si torna nel circuito ATP, Lorenzi, Berrettini e Seppi attendono il loro turno, Fabbiano e Arnaboldi allacciano gli scarpini per scendere in campo. Due confronti di diverso tenore, egualmente importanti. Thomas Fabbiano è sul centrale, ultimo match in programma, e attende un campione affermato come Richard Gasquet. Non il miglior momento per il veterano transalpino, a caccia di una vittoria che manca dalla finale di Montpellier. Fabbiano, invece, sbarca qui dopo l'eliminazione prematura a Miami con Basilashvili. Sul rosso, può sfoderare il meglio del repertorio. Esiste un unico precedente, a Roma nel 2015. 61 76 Gasquet.

Arnaboldi deve conseguire l'accesso nel main draw, c'è un ostacolo da superare. Noah Rubin, 22enne americano, si staglia sulla strada di Andrea. Primo incontro sull'uno, il tennista italiano giunge dopo il sigillo con il connazionale Caruso.

Nel complesso, le partite sono sei, inizio alle ore 11 locali, le 12 in Italia. Spicca il confronto tutto francese tra Paire e Simon. Modesto rendimento sul veloce di recente, si sfidano per l'ottava volta. Simon ha un'incollatura di margine e vanta percorso netto nella "polvere". 2-0 tra il 2014 e il 2015, pronostico aperto.

Il programma

Court Central Starts At 11:00 Am

Q-F (1) Ilya Ivashka VS Pedro Martinez

Q-F (3) Calvin Hemery VS (6) Tommy Robredo

1st Rd (6) Benoit Paire VS Gilles Simon

1st Rd Thomas Fabbiano VS (4) Richard Gasquet

Court 2 Starts At 11:00 Am

Q-F Noah Rubin VS Andrea Arnaboldi

Q-F (2) Alex de Minaur VS (5) Alexey Vatutin