Atp, i risultati della prima giornata a Marrakech e Houston

Dopo il week-end dedicato alla Coppa Davis, il circuito maschile riparte da due tornei ATP 250 sulla terra rossa, che si disputano in Marocco, a Marrakech, e negli Stati Uniti, a Houston, in attesa del primo Master 1000 della stagione sulle superfici lente, che prenderà il via domenica prossima a Montecarlo.

A Marrakech esordio con sconfitta per l'italiano Thomas Fabbiano, che si arrende in due set al francese Richard Gasquet, testa di serie numero quattro del tabellone marocchino. Nell'altro incontro del seeding principale del lunedì, derby transalpino tra Gilles Simon e Benoit Paire: a spuntarla è il primo, al termine di una battaglia conclusasi al tie-break del terzo set. Da segnalare l'accesso al tabellone principale dell'azzurro Andrea Arnaboldi, che esordirà oggi contro l'ucraino Alexandr Dolgopolov. Tra gli italiani in campo, anche Paolo Lorenzi, opposto al tedesco Mischa Zverev, e Matteo Berrettini, impegnato con il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Paire (6) - Simon 2-6 7-6(1) 6-7(5)

Fabbiano - Gasquet (4) 1-6 6-7(2)

Bene i giocatori americani nel torneo di casa di Houston. A far notizia, la vittoria del qualificato Denis Kudla contro la testa di serie numero cinque, lo spagnolo Fernando Verdasco. Avanti al secondo turno anche il giovane Frances Tiafoe, che si impone sul connazionale Mackenzie McDonald, a cui gli organizzatori avevano concesso una wild card, Bjorn Fratangelo, che spazza via l'australiano Jordan Thompson, e Tennys Sandgren, numero otto del seeding che regola con un doppio 6-2 il serbo Blaz Kavcic. In apertura di programma, vittoria dello svizzero Henri Laaksonen sul tedesco Dustin Brown. Oggi in campo, tra gli altri, Ryan Harrison, Steve Johnson e Ivo Karlovic. I risultati:

Brown (WC) - Laaksonen 4-6 3-6

Tiafoe - McDonald (WC) 6-3 6-3

Verdasco (5) - Kudla (Q) 4-6 6-7(4)

Fratangelo - Thompson 6-1 6-1

Sandgren (8) - Kavcic 6-2 6-2