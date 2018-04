Atp Houston, i risultati della seconda giornata

Seconda giornata di tennis sulla terra battuta di Houston, Texas, dove questa settimana è in programma un torneo Atp 250, in preparazione alla stagione sul rosso del vecchio continente. Un appuntamento per giocatori americani, per consentire loro di abbreviare la lunghissima trasferta europea, che proseguirà con i tornei sull'erba. Dei giocatori statunitensi scesi in campo nella notte, solo Donald Young e Stefan Kozlov hanno tradito le attese, entrambi sconfitti da due argentini. Young si è schiantato contro Nicolas Kicker, mentre il qualificato Kozlov è stato rispedito al mittente dall'ormai esperto Guido Pella, altro terraiolo albiceleste. In campo anche il croato Ivo Karlovic: il bombardiere croato ha regolato in due set il giapponese Taro Daniel, assurto agli onori delle cronache per aver eliminato Novak Djokovic al secondo turno di Indian Wells, poche settimane fa.

Malissimo anche un altro giocatore nipponico, il qualificato Yoshihito Nishioka, spazzato via da un altro argentino, Horacio Zeballos. Il resto del programma ha visto superare lo scoglio dell'esordio le due teste di serie a stelle e strisce, Ryan Harrison e Steve Johnson, reduci dall'impegno di Coppa Davis a Nashville contro il Belgio. Harrison ha piegato in due set il qualificato serbo Miomir Kecmanovic, mentre Johnson ha faticato di più, spuntandola al terzo contro il giovane connazionale Ernesto Escobedo. Altro derby, in chiusura di giornata, sul centrale di Houston: vittoria batticuore di Taylor Fritz su Tim Smyczek, piegato solo al tie-break del set decisivo, con il punteggio di otto punti a sei. Oggi il debutto di Sam Querrey e Nick Kyrgios. I risultati:

Escobedo - Johnson (6) 6-3 6-7(5) 2-6

Zeballos - Nishioka (Q) 6-1 6-2

Smyczek - Fritz 7-6(3) 2-6 6-7(6)

Kecmanovic (Q) - Harrison (7) 3-6 4-6

Daniel - Karlovic 6-7(5) 4-6

Kicker - Young 6-3 6-2

Kozlov (Q) - Pella 3-6 2-6