Atp Houston - Avanti Kyrgios, fuori Querrey

Si sono disputati nella notte italiana i primi quattro ottavi di finale del torneo Atp 250 di Houston, che si disputa sulla terra battuta del Texas. Delineati i quarti della parte bassa del tabellone. Atteso all'esordio, l'australiano Nick Kyrgios, testa di serie numero quattro (e wild card per iscrizione tardiva), l'ha spuntata al terzo set contro lo statunitense Bjorn Fratangelo. Dopo aver perso il primo parziale al tie-break, Kyrgios ha fatto valere la differenza di talento e di pesantezza di palla, schiantando l'avversario con lo score di 6-1 6-2. Stati Uniti che perdono il secondo favorito del seeding, il californiano Sam Querrey, sconfitto dall'argentino Guido Pella. Fatali a Querrey i tie-break di secondo e terzo set, che il terraiolo sudamericano si è aggiudicato rispettivamente con lo score di sette punti a quattro e di sette punti a tre.

In quarti di finale Pella incontrerà Tennys Sandgren, testa di serie numero otto e unico giocatore statunitense a vincere nella giornata di ieri. Sandgren, protagonista inatteso agli Australian Open di gennaio, ha fatto fuori un altro argentino, Nicolas Kicker, con il punteggio di 6-3 7-6. Sulla strada di Kyrgios c'è invece il croato Ivo Karlovic. L'esperto bombardiere balcanico ha infatti regolato con un doppio 7-5 il qualificato americano Denis Kudla. Oggi sono in programma i restanti ottavi di finale, quelli della parte alta del tabellone. Esordio nel torneo sia per John Isner, fresco vincitore del Master 1000 di Miami, opposto allo svizzero Henri Laaksonen, che per Jack Sock, costretto a dare una svolta alla sua stagione e impegnato contro l'argentino Horacio Zeballos. Spazio inoltre a due derby a stelle e strisce: Frances Tiafoe sfida Steve Johnson, Taylor Fritz chiede strada a Ryan Harrison. I risultati:

Kudla (Q) - Karlovic 5-7 5-7

Fratangelo - Kyrgios (4) 7-6(2) 1-6 2-6

Sandgren (8) - Kicker 6-2 7-6(3)

Pella - Querrey (2) 2-6 7-6(4) 7-6(3)