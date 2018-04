ATP Marrakech, risultati e programma

Salta l'ennesima testa di serie a Marrakech. Il tunisino Jaziri, striscia aperta di 7 successi, prevale in due sul teutonico Mischa Zverev, a malpartito nella polvere. Secondo pronostico, si impone invece Kyle Edmund. La partita con Radu Albot non riserva sorprese, netto 62 64. Lamine Ouahab, in copertina nei giorni scorsi per la W con Kohlschreiber, si spegne al terzo contro il georgiano Basilashvili, mentre sempre in tre si afferma Joao Sousa con Basic.

Non prima delle 12, ora italiana, sono in programma quest'oggi i quarti di finale. Basilashvili, fatale al nostro Berrettini in apertura di torneo, sfida il portoghese Sousa, Vatutin, reduce dal labirinto di qualificazione, scruta il navigato Andujar. Lo spagnolo sta "riscuotendo" come di consueto molto dalla terra. Assolo nel challenger di Alicante, ora il buon percorso in Marocco. Riflettori, a seguire, sul derby di Francia tra Simon e Gasquet. Nona tappa di una rivalità a senso unico. Gasquet guida 7-1, questo è il primo incrocio in rosso.

Epilogo con il tunisino Jaziri e Kyle Edmund. Un solo precedente, a Nottingham nel 2015. Sull'erba, sussulto Jaziri. La superficie favorisce Malek, ma Edmund è giocatore comunque di livello, come dimostra la semifinale conseguita all'Australian Open.

Risultati

(2) Kyle Edmund Defeats Radu Albot 62 64

(WC) Malek Jaziri Defeats (8) Mischa Zverev 62 64

Nikoloz Basilashvili Defeats (WC) Lamine Ouahab 765 57 63

Joao Sousa Defeats Mirza Basic 63 36 64

Programma

Court Central Starts At 11:00 Am

QF Nikoloz Basilashvili VS Joao Sousa

QF (Q) Alexey Vatutin VS (PR) Pablo Andujar

QF Gilles Simon VS (4) Richard Gasquet

QF (WC) Malek Jaziri VS (2) Kyle Edmund