Atp Houston, i big cadono ai quarti

E' stato un venerdì di sorprese quello dell'Atp 250 di Houston, dove è in corso di svolgimento un torneo su terra battuta, alla vigilia della lunga stagione europea. Nella giornata dedicata ai quarti di finale, sono stati sconfitti ed eliminati in un sol colpo tre delle prime quattro teste di serie del tabellone texano. In apertura di programma, è stato John Isner a cedere il passo: il numero uno del seeding, vincitore a Miami neanche due settimane fa, ha perso una lunga battaglia con il connazionale Steven Johnson. Ceduto il primo set al tie-break, Long John si è rimesso in carreggiata nel secondo parziale, per poi andare nuovamente k.o. nel gioco decisivo del terzo, perso di misura per sette punti a cinque. E' toccato poi all'australiano Nick Kyrgios salutare la città della NASA: Kyrgios, testa di serie numero tre, si è fatto rimontare dall'esperto croato Ivo Karlovic, palesando ancora problemi alla spalla e al braccio destro.

Non prende quota la stagione di Jack Sock, il giocatore nativo del Nebraska che lo scorso anno riuscì addirittura a raggiungere le Finals di Londra. Sock è stato infatti eliminato dal più giovane connazionale Taylor Fritz, che si è aggiudicato il primo set, non si è scomposto per il ritorno del rivale nel secondo, e ha chiuso con il punteggio di 6-4 al terzo. Avanti l'ottava testa di serie, Tennys Sandgren, quest'anno già grande protagonista agli Australian Open di Melbourne. Sandgren l'ha spuntata a fatica sul terraiolo argentino Guido Pella, vincendo il suo match in rimonta e qualificandosi per le semifinali di oggi. Nella parte alta del tabellone si sfideranno Steve Johnson e Taylor Fritz (2-0 i precedenti per il più giovane degli americani), mentre nella parte bassa lo stesso Sandgren dovrà resistere alle bordate di Karlovic (tra i due non ci sono precedenti). I risultati:

Isner (1) - Johnson (6) 6-7(4) 6-4 6-7(5)

Sock (3) - Fritz 3-6 6-3 4-6

Karlovic - Kyrgios (4) 3-6 6-2 6-3

Sangren (8) - Pella 4-6 7-5 6-3