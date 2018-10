ATP Monte-Carlo, il programma di giovedì

Giornata di terzo turno a Monte-Carlo. Alexander Zverev, terza testa di serie, introduce il programma, sfida sul centrale il connazionale Struff. Rivalità a senso unico, 3-0 Zverev. Il 20enne di Amburgo, alterno con Muller, deve trovare le giuste coordinate su una superficie non sempre amica. A seguire, il piatto forte. Djokovic approda al terzo match ingigantito dal successo con Coric, iniezione di fiducia importante lungo la via del ritorno. Scruta Thiem, da tempo uno dei maggiori esponenti del circuito su terra. 5-1 Nole, lo scorso anno, al Roland Garros, 3 set a 0 Thiem. Dopo il comodo debutto con Bedene, Rafa Nadal affronta Khachanov. Pochi dubbi, il maiorchino parte in netto vantaggio. Epilogo con Raonic e Cilic. Nel 2017, atto conclusivo a Istanbul e sigillo croato.

Sul campo dei principi, l'unico azzurro ancora in corsa dopo le eliminazioni di Fognini - per mano di Struff - e di Cecchinato - per mano di Raonic. Andreas Seppi, bravo a percorrere il labirinto di qualificazione, per poi liquidare Edmund e Garcia Lopez, deve sorvolare l'ostacolo Nishikori. Match complesso, il nipponico appare finalmente in buona condizione e proviene dalle affermazioni con Berdych e Medvedev. Quarta e ultima partita, primi rintocchi con Bautista e Goffin - braccio di ferro vincente con Tsitsipas. Nel primo pomeriggio, Dimitrov incrocia la racchetta con Kohlschreiber, M.Zverev - assolo con Pouille - duella invece con Gasquet - superbo nell'annichilire Schwartzman.

COURT RAINIER III Starts At 11:00 Am

3rd Rd Jan-Lennard Struff VS (3) Alexander Zverev

3rd Rd (9) Novak Djokovic VS (5) Dominic Thiem

3rd Rd (1) Rafael Nadal VS Karen Khachanov

3rd Rd (14) Milos Raonic VS (2) Marin Cilic

COURT DES PRINCES Starts At 11:00 Am

3rd Rd (11) Roberto Bautista Agut VS (6) David Goffin

3rd Rd (4) Grigor Dimitrov VS Philipp Kohlschreiber

3rd Rd Mischa Zverev VS Richard Gasquet

3rd Rd (Q) Andreas Seppi VS Kei Nishikori