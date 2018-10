Atp Montecarlo, Thiem rimonta Djokovic. Avanti Nadal e Zverev, out Seppi

Era l'ottavo di finale più atteso di quelli in programma oggi a Montecarlo, dove è in corso di svolgimento il primo Master 1000 su terra rossa della stagione. E a spuntarla è stato Dominic Thiem, testa di serie numero cinque del tabellone monegasco, capace di rimontare Novak Djokovic, il campione serbo alla ricerca di se stesso. Nole è durato sostanzialmente un set - il primo - contro l'austriaco che, dopo aver ceduto il parziale al tie-break, ha approfittato di un calo dell'avversario per aggiudicarsi il match al terzo. Un Thiem comunque non pienamente convincente, che domani affronterà Rafa Nadal in quarti di finale. Il maiorchino ha concesso le briciole anche al russo Karen Kachanov, attestandosi sempre di più come il principale favorito del torneo. In apertura di programma, sul centrale spazio ad Alexander Zverev. Il giovane tedesco ha balbettato in diverse fasi della partita contro il connazionale Jan-Lennard Struff. Suo però l'acuto decisivo nel terzo set, vinto con lo score di 6-4. Prossimo avversario, il francese Richard Gasquet, che oggi ha battuto il fratello di Sascha, Mischa, con il punteggio di 6-2 7-5.

Avanti a fatica anche Grigor Dimitrov. Il bulgaro, non sulla sua superficie preferita, ha iniziato male contro un altro tedesco, Philipp Kohlschreiber, salvo imporsi di voglia in rimonta e prepararsi alla sfida di domani contro David Goffin. Il belga, che sta ritrovando gradualmente la miglior condizione, ha sorpreso in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L'ultimo quarto di finale vedrà invece opposti Marin Cilic e Kei Nishikori. Il croato, numero due del tabellone monegasco, ha approfittato del ritiro del canadese Milos Raonic per avanzare senza nemmeno scendere in campo, mentre il giapponese, per il quale vale un discorso simile a quello fatto per Goffin, ha piegato al terzo l'azzurro Andreas Seppi. L'altoatesino ha iniziato malissimo, perdendo il parziale d'apertura per 6-0, salvo rimettersi in carreggiata nel secondo. Il set decisivo ha premiato però il giocatore nipponico, che ha trovato il break giusto nel sesto game, che gli è valso la fuga per la vittoria. I risultati degli ottavi di finale del Master 1000 di Montecarlo edizione 2018.

Nadal (1) - Kachanov 6-3 6-2

Djokovic (9) - Thiem (5) 7-6(2) 2-6 3-6

Dimitrov (4) - Kohlschreiber 4-6 6-3 6-4

Bautista Agut (11) - Goffin (6) 4-6 5-7

M. Zverev - Gasquet 2-6 5-7

Struff - A. Zverev (3) 4-6 6-4 4-6

Seppi (Q) - Nishikori 0-6 6-2 3-6

Raonic (14) - Cilic walkover