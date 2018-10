ATP Monte-Carlo, il programma di venerdì

Quarti di finale a Monte-Carlo. Si inizia, come di consueto, alle ore 11. Grigor Dimitrov incrocia la racchetta con David Goffin. Rivalità a senso unico al momento, 9-1 per il bulgaro. Nel 2018, semifinale a Rotterdam, ritiro di Goffin nel corso del secondo parziale. Match aperto a più soluzioni, Dimitrov zoppica - due vittorie al terzo - il folletto di Rocourt appare in crescita - bel sigillo con Bautista. Il clou poco dopo, Rafa Nadal, favorito e pluridecorato qui, attende Dominic Thiem. Primo serio esame per il maiorchino, reduce da due semplici sedute di "allenamento". Nel 2017, quattro partite e tre vittorie per Rafa, battuto a Roma nei quarti. Nel complesso, il n.1 del mondo guida 5-2, Thiem deve sfruttare l'onda positiva del successo conseguito ieri con un alterno Djokovic.

Kei Nishikori rappresenta, all'interno della competizione, un interessante variabile. Tre incontri alle spalle, preziose iniezioni di fiducia. Berdych, Medvedev e Seppi, differenti profili per testare la tenuta del nipponico. Trova un Cilic riposato, favorito dal forfait di Raonic. 7-6 Nishikori, un unico passaggio sul rosso, a Barcellona nel 2014 - due set a zero Kei. Epilogo con A.Zverev, messo alla frusta dal connazionale Struff. Il fuoriclasse teutonico non appare in palla, rischia con un Gasquet tirato a lucido, splendido con Schwartzman, chirurgico con Mischa Zverev.

Il programma

COURT RAINIER III Starts At 11:00 Am

QF (4) Grigor Dimitrov VS (6) David Goffin

QF (1) Rafael Nadal VS (5) Dominic Thiem

QF Kei Nishikori VS (2) Marin Cilic

QF Richard Gasquet VS (3) Alexander Zverev