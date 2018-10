Atp Montecarlo, Nadal schianta Thiem. Zverev a fatica, ok Dimitrov

Rafa Nadal conferma ancora una volta di essere inarrestabile sulla terra battuta, sua superficie preferita. In un contesto e in un ambiente in cui ha sempre reso ai massimi livelli, come quello del Master 1000 di Montecarlo, il maiorchino ha fornito oggi un'impressionante dimostrazione di forza, annichilendo Dominic Thiem, battuto in quarti di finale con lo score di 6-0 6-2. E se l'austriaco è uno dei migliori interpreti del gioco sul rosso, c'è da chiedersi chi possa soltanto impensierire il mancino di Manacòr, che non perde partite nè set, concedendo le briciole ai suoi avversari. Ecco perchè l'impresa che attende domani Grigor Dimitrov è proibitiva. Il bulgaro ha regolato in apertura di programma il belga David Goffin, già battuto lo scorso anno nella finale del Master di fine stagione a Londra, ma la semifinale contro Nadal appare una sfida dall'esito già scontato, tenendo conto anche dei precedenti, che parlano di dieci vittorie a uno per il numero uno al mondo.

Più equilibrati i quarti di finale della parte bassa del tabellone, in cui si sono registrate oggi una sorpresa e una conferma. La sorpresa è derivata dal successo in tre set di Kei Nishikori su Marin Cilic, testa di serie numero due. Non tanto e non solo per la differenza di ranking tra giapponese e croato, ma soprattutto per le difficoltà patite in questa stagione dall'allievo di Chang. Nishikori, da sempre giocatore poco efficace sulla terra battuta, si è invece ritrovato a Montecarlo, riuscendo oggi a sconfiggere l'avversario croato in tre set, nonostante un tie-break sfuggito di mano nel secondo parziale. Domani semifinale contro Alexander Zverev, la conferma, che ha vinto ma non convinto contro il francese Richard Gasquet. Anche stavolta Sascha è stato costretto a rimontare, in un match da montagne russe, che ha visto Gasquet avanti di un break nel set decisivo. Nel finale è stata la maggior freschezza del tedesco a fare la differenza. Zverev, che oggi festeggiava il compleanno (21 anni), partirà da favorito contro Nishikori. Suo l'unico precedente con il giapponese, datato estate 2017, una vittoria in due set sul cemento di Washington. I risultati dei quarti di finale di Montecarlo 2018:

Nadal (1) - Thiem (5) 6-0 6-2

Dimitrov (4) - Goffin (6) 6-4 7-6(5)

Gasquet - A. Zverev (3) 6-4 2-6 5-7

Nishikori - Cilic (2) 6-4 6-7(1) 6-3