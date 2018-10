ATP Monte-Carlo, le semifinali

A Monte-Carlo, è tempo di semifinali. Al termine di un incontro di doppio - protagonisti Fognini e Bolelli - spazio alla prima testa di serie, Rafa Nadal. Favorito d'obbligo, per quanto fatto qui e per il percorso attuale. Tre successi senza macchia, un cammino tambureggiante. Impressionante l'affermazione con Dominic Thiem, per molti l'anti-Nadal su questa superficie. Famelico, 60 62, atto di forza. Sulla strada di Rafa, Grigor Dimitrov. In questo scorcio di stagione, la finale a Rotterdam con Federer. Qualche certezza in meno per il bulgaro, costretto al terzo da Herbert e Kohlschreiber. Passo in avanti ieri, al cospetto di Goffin. I precedenti sono illuminanti, 10-1 Nadal al momento. Nel 2017, tre sigilli per il maiorchino - Australian Open, Pechino e Shanghai. L'unico assolo di Dimitrov risale al torneo di Pechino del 2016. Sul rosso siamo 3-0 per Nadal, partita chiusa?

Non prima delle 15.30, Alexander Zverev gioca con Kei Nishikori. Differenti principi, epilogo incerto. I colpi definitivi del teutonico impattano sulla resistenza nipponica. Nishikori è un'interessante alternativa ai soliti noti, se supportato da buona condizione può far saltare il banco, acuire le evidenti difficoltà di Zverev. Percorso tortuoso per il tedesco, chiamato agli straordinari fin dall'alba della competizione. Muller, Struff e Gasquet, tre successi con qualche nube. Un turno in più per Nishikori, abile a rimontare Berdych, prima di spegnere Medvedev, Seppi e soprattutto Cilic. Un solo incontro in archivio tra i due, a Washington nel 2017. 63 64 Zverev.

Il programma

COURT RAINIER III Starts At 11:30 Am

Not Before 1:30 Pm

SF (1) Rafael Nadal VS (4) Grigor Dimitrov

Not Before 3:30 Pm

SF (3) Alexander Zverev VS Kei Nishikori