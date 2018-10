ATP Montecarlo - Nadal, sono undici nel Principato! Nishikori al tappeto

Rafa Nadal non tradisce, ed alza l'undicesimo trofeo in terra monegasca battendo Kei Nishikori in finale. Tiene a bada il nipponico, poi scala le marce e vola via; la terra rossa lo incorona ancora una volta, infinito.

Solito spartito, solito Nadal. L'aggressività tanto ricamata da Nishikori alla vigilia non trova abbastanza terreno fertile, dato che il maiorchino è in costante pressing in battuta ed in risposta. Mantiene il servizio a 15 sfruttando il kick centrale, mentre dà il là alla lotta nel secondo game. Il nipponico cerca di reggere da fondo, di variare, ma è costretto già ad annullare palle break. La poderosa uncinata mancina di Nadal in diagonale inchioda il punteggio sul 30-40, ma la successiva staffilata lungolinea termina larga e la possibilità sfuma. Il game si allunga pericolosamente, ma l'ex top ten chiude con la soluzione palla corta più passante e si salva.

Nel successivo, a fare il break è, incredibilmente, Nishikori; passaggio a vuoto di Nadal, che sbaglia un dritto in avanzamento, commette doppio fallo, prima di cedere alla stoccata offensiva del suo dirimpettaio. Fuoco di paglia, come da copione; Rafa gioca con il coltello fra i denti, pulisce le righe, costringe alla corsa Nishikori e lo punisce. Controbreak immediato, si torna a ruggire. Mantiene il servizio, e strappa nuovamente la battuta ad un Nishikori ritrovatosi sotto 52. Sul 53 prova a dare fastidio al N°1 - appannato e non al meglio, sicuramente meno brillante rispetto ad alcune prove durante la settimana - ma la poderosa accelerazione mancina chiusa a rete con il dritto garantisce il set.

Nel secondo Nishikori respinge con profitto gli attacchi del maiorchino, giocando bene in battuta da destra, ed attaccando con il dritto. Resiste un game, ma al terzo già desiste. Nadal vince un punto pazzesco, recupero difensivo e lungolinea giocato in braccio al giudice di linea, poi sciorina una serie di colpi mortiferi che lo mandano al tappeto. 21, break. Il nipponico gioca sempre con meno fervore, accorcia i colpi, e viene azzannato dal lupo iberico. Altro giro, altro break. Gli ultimi game sono prassi, undicesimo successo a Montecarlo.

(1) R. Nadal b. K. Nishikori 63 62