ATP Barcellona, il tabellone

Da Monte-Carlo a Barcellona, nel segno di Rafa Nadal. Sul rosso, il maiorchino resta l'attrazione principale. Nel 500 spagnolo, Nadal guida la parte alta, è la prima testa di serie. Dopo un approccio morbido con Haider Maurer o Carballes Baena, squillo al terzo turno, incombe Nishikori, di fronte a Rafa nel pomeriggio al Monte-Carlo Rolex Masters. Il nipponico rappresenta minaccia tangibile, è l'ultimo scoglio prima del possibile quarto con Djokovic. Cenni di risveglio a Monte-Carlo, Nole sceglie Barcellona per un'ulteriore conferma. Ingresso nel torneo con Delbonis o un tennista proveniente dalle qualificazioni, l'atipico Feliciano ad anticipare l'incrocio nobile con Nadal.

Nella seconda porzione della parte alta, troviamo Goffin e Bautista Agut. Il belga pesca Kukushkin o Granollers, fermata successiva con l'emergente Khachanov - Leo Mayer o M.Zverev al 2T. Bautista vanta due tornei nella corrente stagione - Auckland e Dubai - è giocatore consistente su ogni superficie. Robredo o Karlovic per lui, la variabile Chung alla terza tornata.

Schwartzman, in difetto nel 1000 di Monte-Carlo, medita riscatto a Barcellona. Lungo il cammino Tsitsipas - rivale di 2T - poi Ramos Vinolas, in affanno in questo scorcio di 2018. All'orizzonte, un quarto intrigante con Thiem, ridicolizzato da Rafa nei giorni scorsi. L'austriaco, non al meglio della condizione, deve evitare il tranello Verdasco al terzo turno.

Infine, Grigor Dimitrov. Un set a livello-Nadal, poi il crollo naturale. Dopo la semifinale di Monte-Carlo, punta a compiere un passo avanti. Il percorso non è proibitivo, ma le insidie sono dietro l'angolo. Simon o Kohlschreiber all'alba della competizione, il Next Gen Rublev a livello di ottavi. Eventuale quarto con Carreno Busta, costretto a battersi con Jarry o Paire al 2T. Attenzione, in questo settore, anche a Cuevas e Mannarino.

Quarti di finale

Nadal - Djokovic

Goffin - Bautista Agut

Schwartzman - Thiem

Carreno Busta - Dimitrov