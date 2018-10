Fed Cup - Vola il Belgio, all'Italia serve un miracolo

A Genova, l'Italia di Fed Cup si trova a un passo dal baratro. Al termine della prima giornata, il Belgio guida 2-0 il confronto, manca solo un punto quindi per entrare nel primo gruppo mondiale. Un pizzico di rammarico, le azzurre mettono nel bagaglio qualche rimpianto per due partite a tratti piuttosto equilibrate. Jasmine Paolini, dopo un impatto in difetto con la contesa, gioca al livello della più quotata Mertens e si costruisce un'interessante occasione nel secondo parziale. Sale 54, con tre set point a disposizione la giovane di casa Italia ma manca il colpo di chiusura. La Mertens rientra e sigilla la partita. Tra Errani e Van Uytvanck è invece lotta selvaggia, due ore e quaranta, poco più, di tennis. La spunta al terzo la belga, con Sarita che resta incollata fino al 32 del parziale decisivo, salvo sciogliersi nei seguenti scambi.

La Errani introduce la giornata odierna, è sfida tra prime della classe con la Mertens. In archivio un solo confronto, a Istanbul, sulla terra, W Mertens in tre. La belga è reduce dall'assolo di Lugano, finale con la Sabalenka e può affrontare l'impegno con minor pressione. In caso di successo azzurro, spazio a Jasmine Paolini. Trova per la prima volta in carriera la Van Uytvanck, stoppata, nel citato torneo di Lugano, da un'altra tennista del bel paese, Camila Giorgi. Epilogo con il doppio, Pieri e Chiesa per il comparto azzurro. Un passo alla volta, un match alla volta per tentare una risalita che appare all'alba difficile.

La Fed Cup è in diretta come di consueto su Supertennis, si parte alle 14.00.

Il programma:

Errani - Mertens

Paolini - Van Uytvanck

Pieri/Chiesa - Flipkens/Mertens