Atp Barcellona, i risultati della prima giornata

Ha preso il via oggi il torneo di Barcellona, Atp 500 che si disputa sulla terra rossa della città catalana e a cui partecipano, tra gli altri, giocatori del calibro di Rafa Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov e Kei Nishikori. La prima giornata non ha però visto protagonisti i big, molti dei quali reduci dalle fatiche del Master 1000 di Montecarlo, bensì la maggior parte delle non teste di serie del tabellone principale. Sul campo centrale, in apertura di programma, il francese Benoit Paire ha faticato contro il cileno Nicolas Jarry, spuntandola solo con lo score di 6-4 al terzo. Subito dopo, vittoria del catalano Marcel Granollers, wild card di casa, che ha annichilito il kazako Mikhail Kukushkin con un doppio 6-2. Per gli spagnoli, bene anche Guillermo Garcia-Lopez, avanti grazie a due tie-break contro il giapponese Yuichi Sugita, in attesa del match della sessione serale tra Ricardo Ojeda Lara e l'uruguaiano Pablo Cuevas.

Fuori invece altre due wild card iberiche, Tommy Robredo e Pedro Martinez. Il grande veterano spagnolo ha sfiorato la vittoria contro il croato Ivo Karlovic, salvo arrendersi al terzo, mentre Martinez si è arreso al serbo Dusan Lajovic. Eliminato il finalista del recente torneo di Houston, l'americano Tennys Sandgren, k.o. con il tunisino Malek Jaziri. Non è andata meglio al connazionale Jared Donaldson, sconfitto senza appello dal qualificato brasiliano Rogerio Dutra Silva. Bene il giovane greco Stefanos Tsitsipas, che si è imposto in due set sul coetaneo francese Corentin Moutet. Ancora da disputare il match tra il tedesco Mischa Zverev e l'argentino Leonardo Mayer. Domani in campo tre teste di serie: David Goffin (4), opposto a Granollers, Feliciano Lopez (12), impegnato con Lajovic, e Roberto Bautista Agut (8), che sfiderà il bombardiere Ivo Karlovic. I risultati:

Sugita - Garcia-Lopez 6-7(5) 6-7(5)

Pedro Martinez (WC) - Lajovic 4-6 7-6(5) 3-6

Kukushkin - Granollers (WC) 2-6 2-6

Robredo (WC) - Karlovic 7-6(5) 6-7(8) 4-6

Moutet (Q) - Tsitsipas 4-6 1-6

Donaldson - Dutra Silva (Q) 3-6 1-6

Paire - Jarry 7-6(4) 6-7(3) 6-4

Sandgren - Jaziri 4-6 4-6