ATP Barcellona, il programma di martedì

A Barcellona, si fondono incontri di primo e secondo turno. Il piatto più ricco sul campo centrale, intitolato a Rafa Nadal, protagonista atteso da queste parti. Haider Maurer incrocia la racchetta con Carballes Baena, è il preludio all'ingresso di David Goffin, quarta testa di serie del torneo. Fermato da Dimitrov a Monte-Carlo, è in crescita, trova la wild card Granollers. Sigillo con Kukushkin per guadagnarsi il folletto di Rocourt, match sulla carta chiuso. L'atipico Feliciano Lopez gioca invece contro Lajovic - suo il challenger di Le Gosier nelle scorse settimane. Un incontro in archivio per Lajovic, è rodato e può sorprendere Lopez. Infine, il bombardiere Karlovic scruta Bautista Agut, due titoli nel 2018 e a caccia del primo sussulto in rosso.

Sul campo n.1, Delbonis attende il qualificato Klizan, a seguire Simon e Mannarino. Il primo deve sciogliere l'interrogativo Ivashka, il secondo l'enigma Cuevas, pericoloso in questo contesto. Nel mezzo, Munar - Sousa. Epilogo sul 2, Pella è favorito con Gojowczyk, il LL Vatutin pesca Fratangelo, Jaziri trova oltre la rete Escobedo.

PISTA RAFA NADAL Starts At 11:00 Am

1st Rd (PR) Andreas Haider-Maurer VS Roberto Carballes Baena

Not Before 12:30 Pm

2nd Rd (4) David Goffin VS (WC) Marcel Granollers

2nd Rd (12) Feliciano Lopez VS Dusan Lajovic

2nd Rd Ivo Karlovic VS (8) Roberto Bautista Agut

PISTA 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Martin Klizan VS Federico Delbonis

1st Rd (Q) Ilya Ivashka VS Gilles Simon

1st Rd (WC) Jaume Munar VS Joao Sousa

2nd Rd Pablo Cuevas VS (11) Adrian Mannarino

PISTA 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd Peter Gojowczyk VS Guido Pella

1st Rd (Q) Bjorn Fratangelo VS (LL) Alexey Vatutin

2nd Rd (LL) Ernesto Escobedo VS Malek Jaziri