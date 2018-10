ATP Budapest, il programma di martedì

Italia protagonista a Budapest. Quattro gli azzurri in campo nel martedì ungherese. Sul campo centrale, nel secondo incontro di singolare in programma, Matteo Berrettini, reduce dal labirinto di qualificazione, successi con Nagy e Ymer, affronta Attila Balazs, presente grazie a una wild card. Aprono la giornata, invece, Maden, ripescato, e Fucsovics. Epilogo con Piros e Youzhny. Sull'uno, incrocio tricolore, Seppi sfida Fabbiano. Non ci sono precedenti tra i due, Andreas raggiunge l'appuntamento dopo il buon tennis proposto a Monte-Carlo. Ingresso nel tabellone principale e successo al 1T con Garcia Lopez, poi lo stop con Nishikori. Per Fabbiano, una semifinale nel challenger di Tunisi, sconfitta netta con Gimeno Traver. Prima del duello tra Seppi e Fabbiano, altre due partite: Struff - Zopp, Marterer - Troicki.

Il comparto italiano si completa con Paolo Lorenzi. Non un momento facile per il veterano azzurro, reduce da sei battute d'arresto consecutive, l'ultima a Monte-Carlo - disco rosso con Herbert. Trova Basilashvili, è il secondo incontro tra i due. Nel 2016, a Kitzbuhel, atto finale e assolo di Lorenzi - 63 64. Il via al termine della contesa tra Bublik e Istomin.

Il programma completo

Center Court Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm

1st Rd (LL) Yannick Maden VS (6) Marton Fucsovics

Not Before 2:30 Pm

1st Rd (WC) Attila Balazs VS (Q) Matteo Berrettini

Not Before 4:00 Pm

1st Rd (WC) Zsombor Piros VS Mikhail Youzhny

Court 1 Starts At 11:00 Am

1st Rd (7) Jan-Lennard Struff VS (Q) Jurgen Zopp

1st Rd Maximilian Marterer VS Viktor Troicki

1st Rd (8) Andreas Seppi VS Thomas Fabbiano

Court 2 Starts At 11:00 Am

1st Rd (WC) Alexander Bublik VS Denis Istomin

1st Rd Nikoloz Basilashvili VS Paolo Lorenzi