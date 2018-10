Atp Barcellona, i risultati della seconda giornata

In campo le prime teste di serie nel martedì dell'Atp 500 di Barcellona, prestigioso torneo su terra rossa che si disputa nella settimana successiva al Master 1000 di Montecarlo. Rischia all'esordio il belga David Goffin, numero quattro del tabellone, che va sotto di un set e di un break contro la wild card catalana Marcel Granollers, prima di far svoltare la partita nel gioco decisivo del secondo parziale e di chiudere la pratica al terzo. Vittoria in tre set anche per Feliciano Lopez, testa di serie numero dodici e spagnolo atipico, che si impone sul serbo Dusan Lajovic. In apertura di programma, sul centrale, era stato un altro spagnolo, Roberto Carballes Baena, a trovare la vittoria contro l'austriaco Andreas Haider-Maurer, mentre nell'ultimo match odierno Roberto Bautista Agut, numero otto del seeding, sfiderà il bombardiere croato Ivo Karlovic.

Sugli altri campi, da segnalare il passaggio del turno del francese Gilles Simon, senza problemi sul bielorusso Ilya Ivashka, e del qualificato slovacco Martin Klizan, in tre set sull'argentino Federico Delbonis. Bel successo anche per un altro spagnolo, il giovane Jaume Munar, che si impone per 7-5 al terzo sul portoghese Joao Sousa. Avanti anche il tunisino Malek Jaziri, in due parziali sul lucky loser americano Ernesto Escobedo, il qualificato statunitense Bjorn Fratangelo, al terzo contro il russo Alexey Vatutin, e l'argentino Guido Pella, capace di regolare con un doppio 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk. Ancora da disputare il match tra il francese Adrian Mannarino, testa di serie numero undici, e l'uruguaiano Pablo Cuevas. Domani spazio ai grossi calibri, da Rafa Nadal a Grigor Dimitrov, da Dominic Thiem a Novak Djokovic, da Kei Nishikori a Hyeon Chung, passando per Pablo Carreno Busta. I risultati:

Haider-Maurer - Carballes Baena 2-6 4-6

Lopez (12) - Lajovic 6-4 2-6 6-4

Klizan (Q) - Delbonis 6-3 6-7(5) 6-4

Goffin (4) - Granollers (WC) 4-6 7-6(2) 6-2

Fratangelo (Q) - Vatutin (LL) 7-5 5-7 6-3

Gojowczyk - Pella 4-6 4-6

Munar (WC) - Sousa 6-4 3-6 7-5

Escobedo (LL) - Jaziri 4-6 3-6

Ivashka (Q) - Simon 2-6 3-6