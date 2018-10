ATP Barcellona, il programma di mercoledì

Giornata di secondo turno a Barcellona. Scendono in campo i principali protagonisti del torneo, primo fra tutti Rafa Nadal. In bacheca l'ennesimo 1000 in rosso, recita solitaria a Monte-Carlo, affermazione perentoria, senza concedere set alcuno. Favorito anche qui, apre la sua campagna nel pomeriggio, con il connazionale Carballes Baena. Difficile ipotizzare un ribaltone, tale è il divario attuale tra Rafa e il resto del circuito. Più interessante, in precedenza, seguire le evoluzioni di Novak Djokovic, in ripresa ma distante - per forza e continuità - dal Nole extra-terrestre. Questa versione ridotta può bastare per annullare il qualificato Klizan.

Apertura dedicata a Grigor Dimitrov. Semifinale a Monte-Carlo, incrocia la racchetta con Simon. Rivalità a due facce, quattro affermazioni consecutive per il transalpino, prima del parziale ritorno del bulgaro. 5-3 all'alba del duello odierno, Dimitrov favorito. Pronostico complesso per l'incontro tra Carreno e Paire, Chung accarezza il rosso con Fratangelo dopo le ottime cose mostrate sul veloce.

Due le figure di spicco sul campo n.1. Kei Nishikori, forte di una ritrovata consistenza fisica, si candida ad anti-Nadal anche a Barcellona, entra nella competizione con Garcia Lopez, regolato in tre occasioni in passato. Dominic Thiem, strapazzato da Nadal la scorsa settimana, trova invece la wild card Munar. Sulla carta, esordio soft. Il programma è completato da altri tre match. Ramos gioca con Dutra Silva, Schwartzman studia Tsitsipas, Khachanov duella con Leo Mayer.

Ultimi rintocchi sul 2, Pella scruta il LL Kovalik.

Il programma completo

PISTA RAFA NADAL Starts At 11:00 Am

2nd Rd Gilles Simon VS (2) Grigor Dimitrov

Not Before 12:30 Pm

2nd Rd (Q) Martin Klizan VS (6) WC Novak Djokovic

2nd Rd (1) Rafael Nadal VS Roberto Carballes Baena

Not Before 3:00 Pm

2nd Rd (5) Pablo Carreno Busta VS Benoit Paire

2nd Rd (9) Hyeon Chung VS (Q) Bjorn Fratangelo

PISTA 1 Starts At 11:00 Am

2nd Rd Guillermo Garcia-Lopez VS (14) Kei Nishikori

2nd Rd (WC) Jaume Munar VS (3) Dominic Thiem

2nd Rd (Q) Rogerio Dutra Silva VS (10) Albert Ramos-Vinolas

Not Before 3:00 Pm

2nd Rd (7) Diego Schwartzman VS Stefanos Tsitsipas

2nd Rd Leonardo Mayer VS (16) Karen Khachanov

PISTA 2 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (LL) Jozef Kovalik VS Guido Pella