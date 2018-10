ATP Budapest, tre azzurri in campo

Tre tennisti italiani colorano la terra di Budapest. Sul campo Centrale, Marco Cecchinato è il primo ad allacciarsi le scarpette e ad impugnare la racchetta. Occasione propizia, può sfruttare il momento negativo di Damir Dzumhur, seconda testa di serie del torneo. Sono quattro, infatti, le sconfitte consecutive del bosniaco, una di queste maturata proprio con Cecchinato. A Monte-Carlo, 63 62 per l'azzurro - avanti 2-1 a livello ATP.

Al termine dell'incontro tra Piros e Youzhny, iniziato ieri, spazio a Struff e Bublik, prima della chiusura a cinque stelle con Richard Gasquet. La candidatura del francese in ottica titolo è da considerare. Gioca il consueto tennis elegante, ha in archivio la semifinale di Marrakech e il buon cammino di Monte-Carlo. Quarto turno, a un passo dal successo con A.Zverev. Il compito di Sonego appare arduo, ma senza pressione alcuna il nostro alfiere può tentare la sortita. All'Australian Open, netto 3-0 Gasquet.

Dobbiamo invece spostarci sull'uno per Matteo Berrettini. Convincente con Nagy e Ymer, sicuro con Balasz all'esordio nel main draw, attende ora Bedene. Finale a Buenos Aires - disco rosso con Thiem - quarti a Rio - stop con Fognini - Bedene è profilo in grado di proporre ottime cose anche sulla terra, non è per Berrettini una passeggiata. Il pronostico non appare però chiuso, c'è spazio per inserirsi.

Il programma

Center Court Starts At 11:00 Am

2nd Rd (LL) Marco Cecchinato VS (2) Damir Dzumhur

Not Before 12:30 Pm / TBF 3/6 3/5

1st Rd (WC) Zsombor Piros VS Mikhail Youzhny

2nd Rd (7) Jan-Lennard Struff VS (WC) Alexander Bublik

2nd Rd (3) Richard Gasquet VS (Q) Lorenzo Sonego

Court 1 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (Q) Matteo Berrettini VS (5) Aljaz Bedene