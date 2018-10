Atp Barcellona, Djokovic subito fuori. Vincono Nadal, Dimitrov e Thiem

Sconfitta all'esordio di Novak Djokovic nel torneo di Barcellona, Atp 500 che si disputa sulla terra rossa catalana. Dopo aver offerto segnali incoraggianti la settimana scorsa a Montecarlo, il campione serbo si è fermato nuovamente, battuto in tre set dal qualificato slovacco Martin Klizan. Avvio choc per Nole, subito costretto a rincorrere dopo un primo set perso per 6-2. Rimessosi in carreggiata, grazie a un netto 6-1 nel secondo, Djokovic ha perso ancora una volta al terzo parziale, dimostrando che la sua condizione rimane lontanissima da quella dei giorni migliori. Sul campo centrale buona la prima invece per Grigor Dimitrov, che ha aperto il programma odierno strapazzando il francese Gilles Simon, che contro il bulgaro ha racimolato la miseria di soli tre games. Avanti senza problemi anche il grande favorito del torneo, Rafa Nadal. Il numero uno al mondo ha infatti piegato con un doppio 6-4 il connazionale Roberto Carballes Baena, e domani affronterà in ottavi un altro spagnolo, Guillermo Garcia-Lopez.

Garcia-Lopez ha approfittato del ritiro del giapponese Kei Nishikori per superare il secondo turno. Il finalista di Montecarlo è andato infatti k.o., costretto a salutare Barcellona dopo aver ceduto il primo set con lo score di 6-3. Fatica per tutto il primo parziale Dominic Thiem: l'austriaco, testa di serie numero tre del tabellone catalano, trema contro la wild card Jaume Munar, salvandosi al tie-break e dilagando poi nel secondo. Approda agli ottavi di finale anche l'asturiano Pablo Carreno Busta, che si sbarazza in due set dell'imprevedibile francese Benoit Paire. Vittoria a sorpresa, soprattutto nelle proporzioni, del giovane greco Stefanos Tsitsipas sull'argentino Diego Schwartzman, con un 6-2 6-1 che non lascia spazio a repliche. Fuori anche un altro giocatore albiceleste, Guido Pella, k.o. contro il lucky loser slovacco Josef Kovalik. Buona la prima per Albert Ramos-Vinolas, numero dieci del seeding, ok in rimonta sul brasiliano Rogerio Dutra Silva. In chiusura di programma, ecco il russo Karen Kachanov contro l'argentino Leonardo Mayer e lo spagnolo Pablo Andujar contro il qualificato americano Bjorn Fratangelo. I risultati:

Nadal (1) - Carballes Baena 6-4 6-4

Garcia-Lopez - Nishikori (14) 6-3 ritiro

Klizan (Q) - Djokovic (6) 6-2 1-6 6-3

Schwartzman (7) - Tsitsipas 2-6 1-6

Dutra Silva (Q) - Ramos-Vinolas (10) 6-3 3-6 4-6

Kovalik (LL) - Pella 6-3 6-3

Munar (WC) - Thiem (3) 6-7(8) 1-6

Carreno Busta (5) - Paire 6-3 6-3

Simon - Dimitrov (2) 2-6 1-6