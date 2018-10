WTA Stoccarda - Fuori Sharapova e Goerges

La terra indoor di Stoccarda non illumina il 2018 di Maria Sharapova. Terza eliminazione prematura per la divina di Russia, battuta al primo turno anche a Doha e Indian Wells. Masha entra bene nella partita con la Garcia, ma subisce poi il ritorno transalpino. Evidente la mancanza di fiducia nelle fasi cruciali della partita, Caroline ha l'ultimo parola nel prolungamento del secondo e poi al tramonto del parziale decisivo. Si tratta, per la francese, del primo sigillo su questa superficie con la Sharapova.

Laura Siegemund conferma invece tradizione favorevole da queste parti. Un anno fa la finale con Kiki Mladenovic, ieri sussulto in due con la Strycova - quinto stop consecutivo per la ceca, in evidente difetto. Marketa Vondrousova coglie un'occasione propizia ed inchioda una Goerges irriconoscibile. La teutonica non trova mai le coordinate della partita, il punteggio è eloquente. Doppio 62, la finalista di Charleston saluta anzitempo.

Infine, Karolina Pliskova. A caccia del primo squillo di stagione, in un contesto non certo affine alle sue caratteristiche, regola senza fatica Kiki Bertens - titolo per l'olandese nel citato torneo di Charleston. Anche in questo caso, 62 62.

I risultati