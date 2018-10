ATP Barcellona - Il programma di giovedì

Otto incontri a livello di singolare nel giovedì di Barcellona. Le prime tre teste di serie si spartiscono il campo centrale. Dominic Thiem, reduce dal successo con Munar, trova il LL Kovalik, abile a disinnescare Pella. Non prima delle 12.30, spazio a Grigor Dimitrov. La terra è oasi di ristoro, il tennis fluisce elegante dal braccio del bulgaro. Perentoria l'affermazione con Simon, scruta Jaziri. Un solo precedente, a Dubai nella corrente stagione. 64 al terzo per il tunisino. Secondo derby, invece, per Rafa Nadal. Ingresso non certo accomodante nel torneo, feroce la resistenza di Carballes Baena. Nel pomeriggio, ostacolo Garcia Lopez. Il ritiro di Nishikori spiana il cammino di Rafa, il passato con il connazionale è favorevole. 5-1, i due non si sfidano dal 2012. Pablo Andujar - ennesimo titolo a Marrakech - incrocia infine Bautista.

Sul campo n.1, Feliciano Lopez rischia con l'indecifrabile Klizan, galvanizzato dal labirinto di qualificazione e dal sigillo, di qualità, con un Djokovic nuovamente in difetto. Il vessillo spagnolo sventola per Ramos Vinolas e Carreno Busta. Il primo si confronta con l'esuberante Tsitsipas, il secondo attende il transalpino Mannarino. Entrambi partono con i favori del pronostico. Epilogo con David Goffin. Tre set per superare Granollers, ora l'interrogativo Khachanov. A Montpellier, nel 2018, W belga.

Il programma

PISTA RAFA NADAL Starts At 11:00 Am

3rd Rd (LL) Jozef Kovalik VS (3) Dominic Thiem

Not Before 12:30 Pm

3rd Rd Malek Jaziri VS (2) Grigor Dimitrov

3rd Rd (1) Rafael Nadal VS Guillermo Garcia-Lopez

3rd Rd (LL) Pablo Andujar VS (8) Roberto Bautista Agut

PISTA 1 Starts At 11:00 Am

3rd Rd (12) Feliciano Lopez VS (Q) Martin Klizan

3rd Rd Stefanos Tsitsipas VS (10) Albert Ramos-Vinolas

3rd Rd (5) Pablo Carreno Busta VS (11) Adrian Mannarino

3rd Rd (4) David Goffin VS (16) Karen Khachanov