ATP Budapest, il programma di giovedì

Lorenzo Sonego si prende una gustosa rivincita, annienta Gasquet e vola al terzo turno. Ad ampliare il contingente azzurro, Marco Cecchinato. Dentro da LL, consegue la seconda affermazione nel main draw, batte nuovamente Dzumhur - seconda testa di serie - e si candida ad interessante variabile. L'Italia del tennis si scopre protagonista a Budapest e i riflettori illuminano oggi Andreas Seppi. Scontro tra veterani, sul centrale l'altoatesino sfida Youzhny. Sono sette gli incontri in archivio, il russo guida 5-2. A Sofia, nel 2018, due set a zero Seppi. Perfetto equilibrio su terra, il primo incrocio tra i due risale addirittura al 2006.

Shapovalov - a Monte-Carlo stoppato da Tsitsipas - deve emergere su una superficie non affine alle sue caratteristiche al cospetto di Basilashvili, fatale al nostro Lorenzi. A completare il programma del campo principale, Lucas Pouille. Primo giocatore del torneo, duella con Millman. Non il miglior momento per il transalpino, fuori al primo turno a Indian Wells e a Monte-Carlo.

Sull'uno, non prima delle 14.30, Marterer gioca con Maden.

Il programma

Center Court Starts At 11:00 Am

2nd Rd (8) Andreas Seppi VS Mikhail Youzhny

2nd Rd Nikoloz Basilashvili VS (4) Denis Shapovalov

Not Before 4:30 Pm

2nd Rd (1) Lucas Pouille VS John Millman

Court 1 Starts At 11:00 Am

Not Before 2:30 Pm

2nd Rd Maximilian Marterer VS (LL) Yannick Maden

I risultati

(LL) Marco Cecchinato Defeats (2) Damir Dzumhur 63 61

(Q) Lorenzo Sonego Defeats (3) Richard Gasquet 64 764

(5) Aljaz Bedene Defeats (Q) Matteo Berrettini 762 46 64

(7) Jan-Lennard Struff Defeats (WC) Alexander Bublik 61 64

Round Of 32

Mikhail Youzhny Defeats (WC) Zsombor Piros 63 63