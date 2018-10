WTA Stoccarda, Kerber piega Kvitova. Fuori Stephens e Keys

Interessanti riscontri a Stoccarda. Sul rosso indoor di Germania, Simona Halep replica ad un avvio in difetto e si impone sulla Rybarikova. Dopo la prematura eliminazione a Miami - 2T con la Radwanska - la prima testa di serie prova a recitare da protagonista. L'incontro più rilevante di giornata si risolve a favore di Angelique Kerber. La padrona di casa piega per la seconda volta in questo contesto Petra Kvitova - terza L di fila. Rispetto alla semifinale del 2016 c'è meno partita, la Kerber chiude 63 62.

Anett Kontaveit si aggiudica un'autentica battaglia con Kiki Mladenovic. 75 transalpino, poi due tie-break di stampo estone. Non c'è storia nel derby americano. Coco Vandeweghe frantuma una Stephens in chiaro affanno. Dopo l'affermazione al Miami Open - atto ultimo con Jelena Ostapenko - brusco risveglio sulla terra per la regina dello scorso US Open. Crolla anche la Keys, fatale il match di primo turno con la Pavlyuchenkova. Un passo indietro per Madison, positiva a Charleston su questa superficie.

Zarina Diyas non ha problemi con la Witthoeft, salta, infine, Carla Suarez Navarro. Il prolungamento del parziale d'apertura segna la sfida con la Kudermetova.