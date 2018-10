ATP Barcellona - Il programma di venerdì

Dominic Thiem inaugura il venerdì catalano. A Barcellona, è tempo di quarti di finale. Primo esame severo per l'austriaco, opposto, per la terza volta in stagione, all'arrembante Tsitsipas. Vincente a Doha e IW, Dominic deve prestare attenzione, il confronto è aperto. Tsitsipas si presenta con un carico di fiducia importante, dopo le affermazioni con specialisti come Schwartzman e Ramos Vinolas.

Un lungo respiro al termine del prolungamento con Jaziri, Dimitrov si aggrappa al torneo e approda tra i migliori otto. Non una versione d'eccellenza, resta comunque favorito nel match odierno con Carreno Busta, in condizione dopo la semifinale conseguita a Miami. Paire e Mannarino, ora Dimitrov, occasione propizia per strappare ulteriori applausi. Settimo confronto, guida Dimitrov 4-2, ma sul rosso è perfetto equilibrio - 2-1 per lo spagnolo a livello ATP.

Rafa Nadal, come più volte ribadito l'uomo da battere, incrocia la racchetta con Klizan, reduce dal labirinto di qualificazione e da tre sigilli nel main draw di tutto rispetto. Exploit con Djokovic al secondo turno, poi la conferma con Feliciano Lopez. Chiude Goffin, chiamato a disinnescare la minaccia Bautista Agut. A Monte-Carlo, 64 75 per il folletto di Rocourt, costretto al terzo da Khachanov. Bautista, puntuale con Andujar, non parte certo battuto.

Il programma

PISTA RAFA NADAL Starts At 12:30 Pm

QF Stefanos Tsitsipas VS (3) Dominic Thiem

QF (5) Pablo Carreno Busta VS (2) Grigor Dimitrov

QF (1) Rafael Nadal VS (Q) Martin Klizan

QF (4) David Goffin VS (8) Roberto Bautista Agut