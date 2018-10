ATP Budapest - Tre italiani in campo per i quarti

Sventola la bandiera italiana a Budapest. Tre azzurri sono in corsa per conseguire un posto in semifinale. Il primo a scendere in campo, nella tarda mattinata, è Marco Cecchinato, opposto al teutonico Struff. Ingresso nel main draw da lucky loser, poi percorso netto con Basic e Dzumhur. Due i precedenti, lontani nel tempo: un successo per parte, poche indicazioni utili. Struff, terzo turno a Monte-Carlo e disco rosso con il connazionale A.Zverev, non è avversario semplice.

Andreas Seppi fronteggia invece Nikoloz Basilashvili. A Lione, un anno fa, doppio 64 per il georgiano. Basilashvili approda all'appuntamento dopo la netta affermazione con Shapovalov, è incrocio da seguire. Infine, Sonego. Labirinto di qualificazione, l'assolo, al secondo turno, con Gasquet. Talento e continuità sul rosso, può incrinare le certezze di Bedene, solido al terzo con Berrettini.

L'epilogo vede protagonisti Millman e Maden. Dopo il KO con Sonego, ripescaggio e doppia vittoria per il secondo, Millman, perfetto con Pouille, parte con i favori del pronostico.

Il racconto della giornata di ieri

Il programma

Center Court Starts At 11:00 Am

QF (7) Jan-Lennard Struff VS (LL) Marco Cecchinato

QF (8) Andreas Seppi VS Nikoloz Basilashvili

QF (Q) Lorenzo Sonego VS (5) Aljaz Bedene

Not Before 4:30 Pm

QF John Millman VS (LL) Yannick Maden