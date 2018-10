Atp Barcellona, cadono Dimitrov e Thiem. Non sbaglia Nadal

Il venerdì di Barcellona, dove questa settimana è in programma un torneo Atp 500 sulla terra battuta, ha stravolto la parte bassa del tabellone catalano. Grigor Dimitrov e Dominic Thiem, rispettivamente teste di serie numero due e tre del seeding, sono infatti stati eliminati in quarti, a conferma delle loro attuali difficoltà. Il primo a deludere sul campo centrale della Ciudad Condal è stato l'austriaco, lontano parente del giocatore apprezzato sul rosso negli ultimi due anni. Thiem, che anche a Montecarlo non aveva convinto, è stato sconfitto nettamente dal giovane greco Stefanos Tsitsipas, che continua a sorprendere e che sembra aver trovato nella terra battuta la sua superficie ideale. Ha qualche attenuante in più Dimitrov, mai a suo agio sul lento, battuto in due set dall'asturiano Pablo Carreno Busta, testa di serie numero cinque, che ha chiuso i conti nel tie-break del secondo parziale.

Tsitsipas e Carreno Busta si sfideranno domani in semifinale, in un incrocio che non ha ancora precedenti (d'altronde il greco ha solo diciannove anni). Se Dimitrov e Thiem deludono, Rafa Nadal non sbaglia mai. Nonostante una giornata di scarsa vena, il maiorchino è riuscito a venire a capo del qualificato slovacco Martin Klizan, già giustiziere di Novak Djokovic. Dominato e portato a casa il primo set con lo score di 6-0, il numero uno al mondo ha dovuto rincorrere nel secondo parziale, in cui Klizan ha servito sul 5-4 per allungare la partita al terzo. Ma, come spesso accade, il mancino di Manacòr ha allungato le sue mani sul match nel momento più delicato dell'incontro, aggiudicandosi gli ultimi quattro games e qualificandosi per la semifinale di un torneo che ha già vinto per ben dieci volte. Domani il suo avversario sarà uno tra il belga David Goffin e il connazionale Roberto Bautista Agut. I risultati:

Nadal (1) - Klizan (Q) 6-0 7-5

Tsitsipas - Thiem (3) 6-3 6-2

Carreno Busta (5) - Dimitrov (2) 6-3 7-6(4)