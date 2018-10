WTA Stoccarda, risultati e programma

Tre ritiri eccellenti sulla terra di Stoccarda. Garbine Muguruza cede al tramonto del set d'apertura con la Pavlyuchenkova - 75 per la tennista russa poi lo stop - Angelique Kerber salta invece in avvio di secondo, dopo un parziale di 8 giochi a 0 per l'estone Kontaveit. Marketa Vondrousova non riesce infine ad ultimare l'incontro con la Svitolina. La ceca alza bandiera bianca nella zona intermedia del terzo, con l'ucraina avanti 32.

Caroline Garcia si conferma dopo l'esordio in rimonta con Maria Sharapova e piega la stellina Kostyuk dopo un'ora e quarantadue di ottimo tennis. Cade anche la finalista della scorsa edizione, Laura Siegemund. La teutonica è preda della Vandeweghe. Entra tra le migliori otto Karolina Pliskova. 76 63, sventata la minaccia Kudermetova.

Il programma riprende nel primo pomeriggio ed è Simona Halep a cercare il pass per la semifinale. Oltre la rete Coco Vandeweghe. A seguire, Svitolina - Garcia, mentre non prima delle 18.30 tocca a Kontaveit e Pavlyuchenkova. Rischia la Pliskova, lungo il cammino trova Jelena Ostapenko, dominante con la kazaka Diyas.

I risultati

Il programma