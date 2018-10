ATP Barcellona, il programma delle semifinali

Il favorito, Rafa Nadal, due possibili alternative, Pablo Carreno Busta e David Goffin, e una sorpresa, Stefanos Tsitsipas. A Barcellona, rettilineo d'arrivo, tempo di semifinali. Sul rettangolo principale, nel primo pomeriggio, il giovane Tsitsipas prova a sovvertire ancora una volta il pronostico, a battere il più quotato Carreno. Quattro affermazioni in due set per il giovane greco, ieri perfetto con un Thiem in evidente ritardo di condizione. Un ulteriore passo avanti dopo il buon torneo disputato la scorsa settimana a Monte-Carlo. Carreno approda al match in fiducia. Semifinale nel 1000 di Miami, replica sul rosso catalano. Cinico nel prolungamento del secondo parziale con Dimitrov, vede l'atto conclusivo.

Nadal e Goffin duellano non prima delle 16. Incrocio nobile, il quarto di carriera. Nel 2017, un'incollatura di margine per Rafa, vincente a Madrid e a Monte-Carlo - a sottolineare la superiorità su questa superficie. La replica del folletto di Rocourt al tramonto - W alle finals londinesi. Percorso netto per Nadal, "stuzzicato" da Klizan a livello di quarti. Non perde un set sulla terra da tempo immemore, difficile possa scalfirlo Goffin. Il bagaglio del belga è di qualità, la forma non è però eccellente. Tre vittorie di ritorno, da un set sotto, carattere e tennis per evitare la prematura eliminazione. Contro questo Nadal, rischia di non bastare.

Il programma

PISTA RAFA NADAL Starts At 1:30 Pm

SF Stefanos Tsitsipas VS (5) Pablo Carreno Busta

Not Before 4:00 Pm

SF (1) Rafael Nadal VS (4) David Goffin