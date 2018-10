ATP Budapest, il programma delle semifinali

Giornata importante, per il tennis italiano, sul rosso di Budapest. Due azzurri sono a caccia del pass per l'atto conclusivo, il derby è in programma sul rettangolo centrale non prima delle 14. Andreas Seppi, il più quotato, raggiunge l'appuntamento dopo una convincente performance con Basilashvili - gli unici rischi, per l'altoatesino, nel turno inaugurale con il connazionale Fabbiano. Oltre la rete, un ritrovato Cecchinato, forgiato dalle esperienze delle scorse settimane a livello Challenger - semifinali a Marbella e Alicante, titolo a Santiago - e in grado di sfruttare il rientro nel tabellone da LL. Con Struff, affermazione di personalità, dopo l'iniziale 75 teutonico.

In precedenza, occorre ultimare il quarto tra Millman e Maden, altro lucky loser protagonista nel torneo ungherese. Si riparte dal tramonto del terzo, con Millman in vantaggio 54. Chi vince, nel tardo pomeriggio, torna in campo per affrontare Aljaz Bedene, fatale a due italiani, Berrettini e Sonego, e in grado, su questa superficie, di approdare in finale a Buenos Aires - stop con Thiem.

Il programma

Center Court Starts At 12:30 Pm / TBF 2/6 6/1 5/4

QF John Millman VS (LL) Yannick Maden

Not Before 2:00 Pm

SF (8) Andreas Seppi VS (LL) Marco Cecchinato

SF John Millman or Yannick Maden VS (5) Aljaz Bedene