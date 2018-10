Atp Barcellona, Nadal trionfa per l'undicesima volta

Dopo il Master 1000 di Montecarlo, Rafa Nadal fa undici anche a Barcellona, aggiudicandosi per l'ennesima volta (l'undicesima appunto) l'Atp 500 sulla terra rossa della città catalana. Senza storia la finale di oggi, contro il diciannovenne greco Stefanos Tsitsipas, travolto in meno di un'ora e venti minuti di gioco, con il punteggio di 6-2 6-1. Per il maiorchino si tratta dell'ennesima vittoria senza perdere un set (ormai è un'abitudine, consolidata dal torneo di Roma della scorsa stagione contro Dominic Thiem), che gli consente di mantenere la prima posizione del ranking mondiale e di continuare da favorito incontrastato la corsa verso il Roland Garros. Termina comunque un gran torneo per Tsitsipas, giovane venuto alla ribalta proprio sulla terra rossa, che dovrà confermarsi nel medio e lungo periodo.

La finale dell'Atp di Barcellona edizione 2018 inizia sotto una leggera pioggia e con un po' di vento. Ma il vero uragano è rappresentato da Rafa Nadal, che concede solo il game d'apertura al servizio al suo giovane avversario. Come tanti prima di lui, Tsitsipas non riesce a mantenere i ritmi del maiorchino, nè a trovare le traiettorie giuste contro i colpi in top spin di dritto. In un lampo Nadal vola via, fino al 5-1, tenendo con facilità disarmante i suoi turni di servizio. Il giovane greco è spaesato e spazzato via, raccatta solo un altro game nel primo parziale, primo di arrendersi con lo score di 6-2 in una partita che scorre via rapida anche per gli standard del mancino di Manacòr. Nel primo gioco del secondo parziale Tsitsipas si ritrova sotto 0-40 alla battuta, capitolando alla terza occasione che l'avversario converte. 2-0 in favore del grande favorito della finale, che breakka ancora il greco, prende il largo, vola via 4-0, lascia al giovane sfidante solo un turno di servizio, prima di chiudere con una lezione severa. 6-2 6-1, uno score eloquente, che vale l'undicesimo sigillo a Barcellona al giocatore spagnolo, ora atteso da una settimana di pausa prima della doppietta ai Master 1000 di Madrid e Roma.

Nadal (1) - Tsitsipas 6-2 6-1