WTA Stoccarda, Pliskova e Vandeweghe in finale

Sul rosso indoor di Stoccarda, Coco Vandeweghe e Karolina Pliskova si giocano il titolo. Finale inedita, la terra non è certo la superficie prediletta dalle due protagoniste. La Vandeweghe completa il suo percorso teutonico dominando un'altra top ten, Caroline Garcia. Terzo successo in due set - tre parziali solo con la Siegemund - divario ampio in campo. Dopo l'affermazione perentoria con la Halep, Coco poggia nuovamente la sua partita su un servizio efficace - oltre il 90% di punti con la prima - e si mostra cinica al cospetto della Garcia. Sul 44, il braccio è solido, sono della Vandeweghe i punti pesanti. L'equilibrio è labile invece nel secondo, quando dal 22 è monologo a stelle e strisce.

Discorso similare per Karolina Pliskova, brava a piegare a livello di quarti la Ostapenko, prima di ripetersi in semifinale con la Kontaveit. La sfida segue un binario simile a quella tra Vandeweghe e Garcia. La ceca offre le maggiori risposte, picchia forte e limita il numero di gratuiti - 22 vincenti al termine. Il punto di rottura al tramonto del set d'apertura, la Pliskova trova lo spunto per abbattere il muro estone e sigillare il parziale - 64. L'inerzia si prolunga, la ragazza di Louny piazza la seconda spallata e si avvicina rapidamente alla chiusura. 52 e 62 a seguire.

Cinque gli incontri in archivio tra Pliskova e Vandeweghe, la seconda ha un'incollatura di vantaggio. Due appuntamenti lo scorso anno: qui a Stoccarda, assolo della Pliskova, a Flushing Meadows replica americana. Il match è in programma alle 13.20 sul centrale.

Vandeweghe - Garcia 64 62

Ka.Pliskova - Kontaveit 64 62