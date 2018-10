Atp - I risultati del primo turno a Istanbul, Monaco ed Estoril

Hanno preso il via ieri tre tornei Atp 250 che si disputano sulla terra rossa europea. Istanbul, Monaco di Baviera ed Estoril i palcoscenici di questa settimana nel circuito maggiore, in preparazione al Master 1000 di Madrid che inizierà tra pochi giorni.

ISTANBUL

Dopo la vittoria di ieri all'esordio di Paolo Lorenzi, l'Italia lancia un altro giocatore al secondo turno. E' Thomas Fabbiano, che oggi ha annichilito con un doppio 6-1 il russo Mikhail Youzhny. Presente anche l'altoatesino Andreas Seppi, testa di serie numero tre, ancora in attesa di debuttare sulle sponde del Bosforo. Sconfitto invece, sempre nella giornata di ieri, Matteo Berrettini, k.o. contro il giapponese Taro Daniel. Avanti, tra gli altri, il francese Jeremy Chardy, in due set sul georgiano Nikoloz Basilashvili, i brasiliani Rogerio Dutra Silva e Thiago Monteiro, il serbo Dusan Lajovic, che si impone sull'australiano John Millman, fresco finalista a Budapest, il tunisino Malek Jaziri e il ceco Jiry Vesely. Tutti i risultati dei match di primo turno:

Jaziri - Ilhan (WC) 6-1 6-2

Monteiro (Q) - G. Melzer 6-2 3-6 6-1

Gimeno-Traver (Q) - Vesely (7) 3-6 1-6

Djere - Istomin 7-6(5) 7-6(6)

Trungelliti (Q) - E. Ymer (Q) 4-6 6-3 6-2

Ilkel (WC) - Lorenzi (5) 2-6 3-6

Troicki (6) - Tomic (WC) 3-6 6-0 7-5

Albot - Dutra Silva 4-6 4-6

Daniel - Berrettini 7-5 6-3

Basilashvili (8) - Chardy 5-7 3-6

Millman - Lajovic 4-6 0-6

Fabbiano - Youzhny 6-1 6-1

MONACO DI BAVIERA

Prosegue il momento magico di Marco Cecchinato. L'azzurro, reduce dal primo successo in carriera nel torneo di Budapest, ha eliminato oggi il connazionale Fabio Fognini, testa di serie numero cinque, con lo score di 5-7 6-3 6-2. Al secondo turno Cecchinato affronterà l'ungherese Marton Fucsovics, ok in due set contro l'argentino Guido Pella. Avanti anche i giocatori di casa: da Jan-Lennard Struff a Philipp Kohlschreiber, da Mischa Zverev a Maximilian Marterer, passando per Yannick Maden, in rimonta sul nipponico Yuichi Sugita. Subito fuori il francese Gael Monfils, sconfitto in tre set dal bosniaco Mirza Basic. Avanza il norvegese Casper Ruud, ok in due parziali contro il romeno Marius Copil. Tutti i risultati del primo turno:

Hanfmann (WC) - Baghdatis 6-2 6-4

Masur (Q) - Struff 6-7(1) 4-6

Maden - Sugita (8) 4-6 7-6(9) 6-2

Kukushkin - Bachinger (WC) 6-7(8) 6-3 3-6

F. Mayer - Klizan (Q) 6-3 4-6 3-6

Basic - Monfils (7) 6-2 3-6 6-3

Fognini (5) - Cecchinato 7-5 3-6 2-6

Fucsovics - Pella 6-4 7-5

Marterer - Brown (Q) 5-6 ritiro

Kohlschreiber (6) - Karlovic 7-5 6-4

M. Zverev - Haider-Maurer 6-4 6-3

Ruud (WC) - Copil (Q) 7-6(3) 6-3

ESTORIL

In Portogallo vince all'esordio Simone Bolelli. Il tennista azzurro, proveniente dalle qualificazioni, supera in due set il giocatore di casa Joao Domingues e domani affronterà l'argentino Federico Delbonis, che ha fatto fuori la testa di serie numero cinque, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. K.o. anche il russo Daniil Medvedev, battuto dal portoghese Joao Sousa, e l'olandese Robin Haase, sorpreso dal britannico Cameron Norrie. Ok i terraioli Carballes Baena, Ojeda Lara e Kicker. In sessione serale, ecco il cileno Nicolas Jarry contro l'argentino Leo Mayer, e il greco Stefanos Tsitsipas, alle prese con lo spagnolo Pablo Andujar. I risultati:

Carballes Baena - Fratangelo 7-6(1) 6-3

Norrie - Haase (6) 6-4 3-6 6-3

Elias - De Minaur (WC) 3-6 1-6

Simon - P. Sousa (WC) 3-6 6-4 6-7(6)

J. Sousa - Medvedev (8) 7-6(1) 7-5

Ramos-Vinolas (5) - Delbonis 2-6 4-6

J. Domingues (Q) - Bolelli (Q) 3-6 2-6

Sandgren - Tiafoe 6-3 6-7(5) 6-7(4)

Ojeda Lara (Q) - Ferreira Silva (WC) 6-4 7-5

Smyczek (Q) - Kicker 2-6 2-6