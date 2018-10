ATP - Estoril, Monaco, Istanbul: il programma

Prosegue, a livello ATP, la stagione su terra. Tre tornei in corso di svolgimento, si gioca all'Estoril, a Monaco e a Istanbul. In Portogallo, è Kyle Edmund ad aprire la giornata. La terza testa di serie affronta la wild card de Minaur, in serata due incontri interessanti. Bolelli completa il pacchetto di partite con Delbonis. L'azzurro, reduce dal labirinto di qualificazione - successi con Auger Aliassime e Munar - e dal sigillo con Joao Domingues, trova Delbonis, abile a disinnescare in apertura Ramos Vinolas. Poco prima, Tiafoe, ancora in cerca di risposte sul rosso, incrocia la racchetta con Muller. Entrambi prediligono altro contesto.

A Monaco, sono invece gli alfieri di casa a reclamare attenzione. Dopo la semifinale conseguita a Monte-Carlo - KO con Nishikori, rendimento alterno - A.Zverev parte con i favori del pronostico nel rettangolo teutonico. Pesca Hanfmann, in controllo con Baghdatis. Chung, in evidenza nella porzione veloce, punta a ritagliarsi uno spicchio di gloria nella polvere, difficile possa impensierirlo Bachinger.

Vessillo tricolore a Istanbul. Seppi, stoppato da un incontenibile Cecchinato a Budapest, sfida Djere, mentre Lorenzi - in Turchia W a interrompere una serie di sette sconfitte - deve prestare attenzione a Trungelliti. I due italiani inseguono con decisione il terzo turno, possono recitare da protagonisti.

Di seguito, nel dettaglio, il programma completo.

ATP Estoril

ESTÁDIO MILLENNIUM Starts At 1:00 Pm

2nd Rd (3) Kyle Edmund VS (WC) Alex de Minaur

2nd Rd (WC) Pedro Sousa VS Joao Sousa

Not Before 6:00 Pm

2nd Rd Frances Tiafoe VS (4) Gilles Muller

2nd Rd Federico Delbonis VS (Q) Simone Bolelli

ATP Monaco

Centre Court Starts At 11:00 Am

2nd Rd (Q) Martin Klizan VS Mirza Basic

Not Before 1:00 Pm

2nd Rd Jan-Lennard Struff VS (SE) Yannick Maden

2nd Rd (4) Hyeon Chung VS (WC) Matthias Bachinger

Not Before 5:00 Pm

2nd Rd (1) Alexander Zverev VS (WC) Yannick Hanfmann

ATP Istanbul

GARANTI KOZA PARK Starts At 12:30 Pm

2nd Rd (3) Andreas Seppi VS Laslo Djere

2nd Rd Taro Daniel VS (4) Aljaz Bedene

Not Before 5:00 Pm

2nd Rd (Q) Marco Trungelliti VS (5) Paolo Lorenzi

COURT 1 Starts At 12:30 Pm

Not Before 2:30 Pm

2nd Rd (6) Viktor Troicki VS Rogerio Dutra Silva