Atp - Istanbul, fuori Seppi e ok Lorenzi. I risultati di Monaco ed Estoril

Prosegue la settimana sulla terra rossa europea, con tre tornei Atp 250 in corso di svolgimento a Istanbul, Monaco di Baviera e all'Estoril. Oggi giocatori in campo per alcuni degli incontri di secondo turno (ottavi di finale).

ISTANBUL

Mercoledì agrodolce per i colori azzurri in Turchia. Fuori infatti Andreas Seppi, altoatesino testa di serie numero tre del tabellone, battuto al terzo dal serbo Laslo Djere, mentre prosegue la sua corsa il senese Paolo Lorenzi, numero cinque, avanti in due set contro l'argentino Marco Trungelliti. Ai quarti anche il giapponese Taro Daniel, che travolge lo sloveno Aljaz Bedene, il brasiliano Rogerio Dutra Silva, che sorprende un altro giocatore serbo, Viktor Troicki. I risultati:

Seppi (3) - Djere 3-6 7-6(4) 3-6

Trungelliti (Q) - Lorenzi (5) 2-6 6-7(5)

Troicki (6) - Dutra Silva 2-6 3-6

Daniel - Bedene (4) 6-2 6-2

MONACO DI BAVIERA

Conferma di star vivendo un momento altalenante Alexander Zverev, testa di serie numero uno del BMW Open. Il giovane Sascha perde il primo set al tie-break (per quattordici punti a dodici) contro il connazionale Yannick Hanfmann, per poi rimettersi in carreggiata e chiudere i conti in rimonta dopo oltre due ore di tennis. Suo avversario in quarti di finale, un altro tedesco, Jan-Lennard Struff, che oggi ha battuto in tre set Yannick Maden, in un ulteriore derby teutonico. Avanti al terzo lo slovacco Martin Klizan, che regola in volata il bosniaco Mirza Basic, mentre domina, concedendo solo due games a Matthias Bachinger, il sudcoreano Hyeon Chung, testa di serie numero quattro del tabellone bavarese. I risultati:

A. Zverev (1) - Hanfmann (WC) 6-7(12) 6-4 6-2

Struff - Maden 6-3 3-6 6-3

Hyeon Chung (4) - Bachinger (WC) 6-1 6-1

Klizan (Q) - Basic 4-6 6-3 7-5

ESTORIL

In chiusura di programma, avanti ieri il cileno Nicolas Jarry e il sempre più convincente greco Stefanos Tsitsipas. Oggi successi del britannico Kyle Edmund sull'australiano Alex De Minaur e del portoghese Joao Sousa sul meno nota connazionale Pedro Sousa. In sessione serale, ecco l'americano Frances Tiafoe contro il lussemburghese Gilles Muller e l'azzurro Simone Bolelli, impegnato con l'argentino Federico Delbonis. I risultati:

Andujar - Tsitsipas 6-7(2) 3-6

Edmund (3) - De Minaur (WC) 6-2 7-5

P. Sousa (WC) - J. Sousa 6-4 6-7(1) 5-7

L. Mayer (7) - Jarry 6-3 6-7(7) 4-6