WTA - Rabat e Praga, il programma

Due tornei WTA colorano la settimana. Si gioca sulla terra rossa, Camila Giorgi e Jasmine Paolini illuminano Praga. La prima piega la quotata Strycova, la seconda sorprende la Kasatkina. Tornano in campo, le due, nella giornata odierna. Sul campo n.1, Camila affronta la teutonica Korpatsch - rientro da LL e successo con la Dodin. Dopo i quarti conseguiti a Lugano, occasione per aumentare fiducia e autostima. Poco dopo, la giovane Paolini incrocia la racchetta con la Schmiedlova. Due affermazioni in carriera per l'azzurra, in sede di qualificazione a Shenzhen e Budapest. Con un carico di adrenalina non indifferente, può spiccare il volo. Da sottolineare, sul centrale, la presenza di Petra Kvitova, fermata al 1T a Stoccarda da Angelique Kerber. Sfida la Vikhlyantseva.

Sara Errani è invece a Rabat. Dopo il KO con la Wozniacki a Istanbul e la W maturata con la Diyas in Marocco, scende nel rettangolo per duellare con la Larsson - 1T con la Peterson. 6-1 il conto dei precedenti, in favore di Sarita, battuta lo scorso anno a Bogotà 75 64. Interessante il confronto tra Mertens e Siegemund. La belga - titolo a Lugano, epilogo con la Sabalenka - proviene dal doppio 60 rifilato alla Kucova, la teutonica - quattro tornei, tutti su terra, nel 2018 - prova a cancellare la sconfitta patita a Stoccarda con la Vandeweghe. A Rabat, sigillo d'apertura con la Bogdan, può imporsi.

Il programma completo

WTA Praga

WTA Rabat