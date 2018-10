ATP - Estoril, Monaco, Istanbul: il programma di giovedì

Prosegue la campagna ATP su terra. Giornata di secondo turno, in Portogallo si affacciano le prime due teste di serie. Kevin Anderson, autore di un'ottima porzione veloce, scruta il rosso, sfida l'arrembante Tsitsipas, finalista a Barcellona al cospetto di Nadal e già rodato anche qui. Rischia il sudafricano, più agevole l'impegno di Carreno, opposto a Kicker - 1T con Andujar. Jarry - possibile variabile - sfida Lara, Carballes Baena, in un buon momento, affronta Norrie.

A Monaco, riflettori su Cecchinato. Rientro da LL e titolo a Budapest, incrocia la racchetta con Fucsovics, puntuale con Pella. Bautista Agut, tennista completo, in grado di disimpegnarsi al meglio su ogni superficie, duella con Casper Ruud - finale conseguita al challenger di Francavilla. Schwartzman trova Marterer, completa il programma il match tra Kohlschreiber e M.Zverev.

Il capitolo si chiude con il torneo di Istanbul. Thomas Fabbiano prova ad interrompere una tradizione negativa con Dzumhur. Sei sconfitte in sette apparizioni, può sfruttare il periodo non eccellente del bosniaco. Al 1T, sigillo con Fognini, vittoria di rimonta. Può essere un trampolino interessante per Fabbiano. Cilic - ultima apparizione a Monte-Carlo, quarti di finale - deve disinnescare il tunisino Jaziri, pericoloso in questo contesto.

Estoril

ESTÁDIO MILLENNIUM Starts At 1:00 Pm

2nd Rd Roberto Carballes Baena VS Cameron Norrie

2nd Rd (1) Kevin Anderson VS Stefanos Tsitsipas

Not Before 6:00 Pm

2nd Rd Nicolas Kicker VS (2) Pablo Carreno Busta

2nd Rd Nicolas Jarry VS (Q) Ricardo Ojeda Lara

Monaco

Centre Court Starts At 11:00 Am

2nd Rd (SE) Marco Cecchinato VS Marton Fucsovics

Not Before 1:00 Pm

2nd Rd Maximilian Marterer VS (3) Diego Schwartzman

2nd Rd (6) Philipp Kohlschreiber VS Mischa Zverev

Not Before 5:00 Pm

2nd Rd (WC) Casper Ruud VS (2) Roberto Bautista Agut

Istanbul

GARANTI KOZA PARK Starts At 12:30 Pm

2nd Rd Jeremy Chardy VS Dusan Lajovic

2nd Rd Thomas Fabbiano VS (2) Damir Dzumhur

Not Before 5:00 Pm

2nd Rd (1) Marin Cilic VS Malek Jaziri

Not Before 7:00 Pm

2nd Rd (Q) Thiago Monteiro VS (7) Jiri Vesely