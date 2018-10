Atp Monaco, out Cecchinato. Istanbul, vince Fabbiano

Si sono disputati oggi gli ultimi incontri degli ottavi di finale dei tornei Atp 250 di Monaco di Baviera, Istanbul ed Estoril.

ISTANBUL

Per quanta riguarda i colori azzurri, bella vittoria di Thomas Fabbiano, numero 100 al mondo, che ha eliminato in tre set la seconda testa di serie del seeding turco, il bosniaco Damir Dzumhur, piegato al terzo. Fabbiano affronterà domani in quarti di finale il francese Jeremy Chardy, che ha sconfitto in rimonta il serbo Dusan Lajovic, mentre Paolo Lorenzi, numero cinque del tabellone, se la vedrà con Laslo Djere, già giustiziere di Andreas Seppi. Eliminato il numero uno del seeding, il croato Marin Cilic, sorpreso dall'esperto tunisino Malek Jaziri. In sessione serale, spazio al ceco Jiry Vesely contro il brasiliano Thiago Monteiro. I risultati:

Cilic (1) - Jaziri 4-6 2-6

Chardy - Lajovic 4-6 7-6(3) 6-2

Fabbiano - Dzumhur (2) 6-2 0-6 6-2

MONACO DI BAVIERA

SI ferma agli ottavi di finale la corsa di Marco Cecchinato, reduce dalla vittoria del torneo di Budapest. Cecchinato, che nel turno precedente aveva battuto Fabio Fognini, è stato oggi sconfitto dall'ungherese Marton Fucsovics, che ha prevalso con lo score di 7-6 6-1. Fuori anche l'argentino Diego Schwartzman, tra i favoriti del torneo, al tappeto contro il tedesco Maximilian Marterer, mentre il derby teutonico tra Philipp Kohlschreiber e Mischa Zverev ha sorriso al primo. In chiusura di programma, successo dello spagnolo Roberto Bautista Agut sul giovane norvegese Casper Ruud. I risultati:

Cecchinato - Fucsovics 6-7(5) 1-6

Marterer - Schwartzman (3) 6-4 6-2

Kohlschreiber (6) - M. Zverev 6-2 6-2

Ruud (WC) - Bautista Agut (2) 4-6 3-6

ESTORIL

E' già ai quarti di finale del Millennium Open dell'Estoril Simone Bolelli. Il tennista bolognese ha infatti vinto ieri in rimonta contro l'argentino Federico Delbonis. Suo prossimo avversario, l'americano Frances Tiafoe, che si è sbarazzato in due set del lussemburghese Gilles Muller. Oggi vittoria dello spagnolo Roberto Carballes Baena, contro il britannico Cameron Norrie, nell'unico match sinora concluso. In campo anche il greco Stefanos Tsitsipas contro il sudafricano Kevin Anderson, gli spagnoli Pablo Carreno Busta e Ricardo Ojeda Lara, rispettivamente contro l'argentino Nicolas Kicker e il cileno Nicolas Jarry. I risultati:

Carballes Baena - Norrie 5-7 6-2 7-6(1)

Delbonis - Bolelli (Q) 6-3 5-7 2-6

Tiafoe - Muller (4) 6-4 7-5