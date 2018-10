WTA - Rabat e Praga, il programma di giovedì

Il circuito femminile si divide, come noto, tra Praga e Rabat. Tre tenniste italiane impegnate nella giornata odierna. Jasmine Paolini - rientro da LL e conferma con la Schmiedlova dopo il sigillo a sorpresa con la Kasatkina - affronta in Repubblica Ceca Shuai Zhang. Un solo precedente, ad Acapulco nel 2018. Firma asiatica. Camila Giorgi, in chiusura di programma, trova Sam Stosur. Duello di forza, all'US Open del 2016 ruggito australiano in tre set. Doppio 64 all'Allertova, dopo l'apertura con la Gavrilova, la Stosur è in buona condizione ma Camila può giocarsi la partita. Inaugura le danze Petra Kvitova, rinvigorita delle affermazioni con Smitkova e Vikhlyantseva. Attende la connazionale Siniakova.

A Rabat, reclama attenzione Sara Errani. Pochi problemi con Diyas e Larsson, l'asticella si alza tra qualche ora, Elise Mertens irrompe sulla strada della nostra portacolori. A Istanbul, nel 2017, lotta serrata e urrah belga. La Mertens vince da sette partite - ieri il ritiro di Laura Siegemund nel corso del terzo parziale - il torneo della Errani può decollare. Da seguire anche il confronto tra Fett e Tomljanovic, tramonto con Hsieh e Zavatska.

Praga

Rabat