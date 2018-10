ATP - Estoril, Monaco, Istanbul: il programma di venerdì

Quarto successo sulla terra portoghese per Simone Bolelli. Piega Delbonis, bussa alla porta di Frances Tiafoe, talento americano chiamato ad accettare i compromessi del rosso. Partita aperta, Bolelli può regalarsi un pomeriggio di gloria. Rischia, invece, Tsitsipas. Finalista a Barcellona, puntuale con Anderson, pesca Carballes Baena, in grado di stuzzicare perfino Nadal la scorsa settimana. Edmund gioca con Sousa, Carreno affronta Jarry, semifinalista a Rio e finalista a San Paolo su questa superficie.

A Monaco, sono in corsa le prime due teste di serie. Derby teutonico per A.Zverev, incrocia la racchetta con Struff. 4-0 il conto dei precedenti, ultimo duello a Monte-Carlo nella corrente stagione. Un anno fa, su questi campi, sigillo del più giovane dei fratelli Zverev. Bautista - squillo con Ruud - duella con Kohlschreiber - W con M.Zverev. Apre Chung, opposto a un Klizan in palla di recente. Quarti a Barcellona, conferma in suolo tedesco. Epilogo con Marterer e Fucsovics.

Fabbiano e Lorenzi colorano infine il programma a Istanbul. Thomas, fermato da Seppi a Budapest, scruta Chardy, Paolo, ritrovato, punta a disinnescare Djere. Dodici mesi fa, la caduta di Lorenzi al cospetto del serbo - 64 63. Dutra Silva - Daniel è il piatto d'avvio, Jaziri deve limitare il colosso Vesely.

Estoril

ESTÁDIO MILLENNIUM Starts At 1:00 Pm

QF Stefanos Tsitsipas VS Roberto Carballes Baena

QF (3) Kyle Edmund VS Joao Sousa

Not Before 6:00 Pm

QF (Q) Simone Bolelli VS Frances Tiafoe

QF Nicolas Jarry VS (2) Pablo Carreno Busta

Monaco

Centre Court Starts At 11:00 Am

QF (4) Hyeon Chung VS (Q) Martin Klizan

Not Before 1:25 Pm

QF (1) Alexander Zverev VS Jan-Lennard Struff

QF (6) Philipp Kohlschreiber VS (2) Roberto Bautista Agut

Not Before 5:00 Pm

QF Marton Fucsovics VS Maximilian Marterer

Istanbul

GARANTI KOZA PARK Starts At 12:30 Pm

QF Rogerio Dutra Silva VS Taro Daniel

QF Jeremy Chardy VS Thomas Fabbiano

Not Before 5:00 Pm

QF Malek Jaziri VS (7) Jiri Vesely

Not Before 7:00 Pm

QF Laslo Djere VS (5) Paolo Lorenzi